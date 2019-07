Theatermaker Gorges Ocloo: 'Ik hoop dat er heel veel Vlaams Belangers komen kijken'

Hij koloniseerde een kudde koeien met de hulp van Leopold II, wandelde het RITCS binnen met een Hitlerverheerlijkende monoloog, schreef een rapopera over Ford Genk en zowel zijn leven als werk zijn doordrongen van voodoo. Gorges Ocloo is een van de fascinerendste acteurs en theaterregisseurs van het moment. 'Soms zet ik wat muziek op, ga ik naakt in een hoekje zitten en huil ik mezelf kapot.'

© Marie Dhaese & Flor Maesen

'Ik ben een nogal gesloten mens', verontschuldigt Gorges Ocloo zich al meteen, terwijl hij zich met uitgestrekte armen op de bank installeert. 'Mijn werk spreekt voor zich. En verder besta ik gewoon liever niet.'

