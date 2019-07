Lucas De Man cureert Theater aan Zee: 'Mijn doodsverlangen geeft me evenveel energie als levenslust'

Als je leven verfilmd zou worden, welke scènes moeten er dan zeker in? Deze zomer schrijven zeven artiesten het scenario van hun leven. Lucas De Man, deze zomer curator van Theater Aan Zee, leeft niet langer in angst. En als hij toch twijfelt, is er nog altijd de herinnering aan zijn manifest. 'Het is tijd voor een nieuwe boog, voor een nieuwe sprong in het onbekende.'

© Jef Boes

Een man van 37 stapt door de straten van Oostende. Leren jekker, afgedragen T-shirt, blik recht in de camera: 'Mijn naam is Mathias De Man, maar sinds mijn zeventiende noem ik mezelf Lucas. Heel lang was Mathias de gast die naar school moest gaan en op tijd thuis moest zijn, en Lucas degene die een leuk leven leidde. Maar stukje bij beetje zijn de twee personages over elkaar geschoven en werden ze een. Zijn en niet-zijn, moeten en ont-moeten, spelen met waar en onwaar: daarover gaat alles wat ik maak.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×