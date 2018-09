Racisme op de planken: hoe in de pas lopen vooral werkt voor 'superieuren'

In haar State of Youth hield Aurelie di Marino op het Theaterfestival in 2016 een pleidooi voor uitdagende samenwerkingen en het verhelderen van de geschiedenis. Met If there weren't any blacks you'd have to invent them, gebaseerd op het filmscript uit 1986 van Johnny Speight, gaat de regisseur over tot actie. Daarvoor nodigde ze de performers Farbod Fathinejadfard, Benjamin Op de Beeck, Ahilan Ratnamohan, Nona Buhrs en Kaat Arnaert uit, die zich in het zweet werken op een fictieve filmset waar alles net dat tikkeltje scheef staat. Zelf neemt di Marino - zowel op als af de bühne - de rol op zich van regisseur. Ze stuurt haar acteurs aan, die de filmscènes in het Engels naspelen.

