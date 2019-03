NTGent huilt, hakkelt en briest door ons koloniale verleden in 'Black / The Sorrows of Belgium I'

4 star star star star star

Luk Perceval jaagt acht acteurs de pikzwarte scène op. Hij laat hen al briesend, huilend en dansend het dagboek van William Henry Sheppard én ons schuldgevoel tegenover de Congolezen belichamen.

NTGent heeft dit seizoen zowat een patent op 'de première van het jaar'. Met Lam Gods maakte Milo Rau in september 2018 al een geweldige openingsvoorstelling waarmee hij 'gans Gent' in zijn hart en zijn huis sloot. Met Black / The Sorrows of Belgium I: Congo. geeft hij opdracht aan éminence grise Luk Perceval om toneel te maken over een van de beschamendste episodes uit de geschiedenis van België: ons koloniaal verleden.

...