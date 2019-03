Theatermaker Tone Brulin (92) overleden

Theaterpionier Tone Brulin is op 92-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt VRT NWS.

Brulin werd geboren als Antoon van den Eynden in de Antwerpse Seefhoek. Hij was een generatiegenoot van de acteurs Julien Schoenaerts en Dora Van der Groen, zijn tweede echtgenote.

Brulin studeerde aan La Cambre bij Herman Teirlinck en was mede-oprichter van de tijdschriften 'Tijd en mens' en 'Gard Sivik'.

Eind jaren 50 werkte hij als regisseur in Belgisch-Congo en in Zuid-Afrika. Zijn bekendste theaterstuk 'De honden' is een scherpe aanklacht tegen de apartheid tussen blank en zwart. Het engagement van Tone Brulin en zijn vele reizen leidden tot de oprichting in 1975 van Tiedrie, Het Theater van de Derde Wereld in Europa in Antwerpen. Daar introduceerde hij theater uit Azië en Afrika, een primeur voor Vlaanderen, aldus VRT NWS.

De theatermaker kreeg in 1963 de Staatsprijs voor Toneelletterkunde voor 'Pas op, mijnheer Lipman komt' en in 2006 de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten voor 'Puur', een dansvoorstelling met Ultima Vez van choreograaf Wim Vandekeybus. In 1986 won hij ook de Arkprijs voor het Vrije Woord. Brulin overleed in Maleisië, van waar zijn echtgenote afkomstig is.