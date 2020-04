Het Festival van Avignon is geannuleerd. Het theaterfestival vond normaal gezien plaats tussen 3 en 23 juli, maar kan niet doorgaan door het coronavirus.

Het Festival van Avignon, een van de bekendste internationale theaterfestivals wereldwijd, gaat niet door omwille van de coronacrisis. Dat laten de organisatoren weten.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde maandagavond in een televisietoespraak aan dat de lockdownmaatregelen die het coronavirus in Frankrijk moeten helpen indijken, verlengd worden tot 11 mei. Cafés, restaurants en musea blijven wellicht nog langer dicht, en tot midden juli zullen er ook geen grote festivals kunnen plaatsvinden, zei Macron. 'De voorwaarden om de 74ste editie te laten doorgaan, zijn er niet', schrijven de organisatoren van het Festival van Avignon in een persbericht.

Het Festival van Avignon bestaat al sinds 1947. Er werden dit jaar heel wat Belgische artiesten geselecteerd, zoals theatermaker Ivo Van Hove en choreografe Lisbeth Gruwez. (Belga)

