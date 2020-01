De stad Gent wil een 'nightlife-coach' aanstellen om het Gentse nachtleven te ondersteunen. De opvallende vacature moet de stad helpen om een brug te slaan met uitgaansbuurten, café's en clubs. Zo wil het bestuur conflicten, zoals dat met de Kompass Klub vorig jaar, in de toekomst vermijden.

De stad wil met de aanstelling van een nightlife-coach de communicatie met de belangrijkste spelers in het nachtleven verbeteren. De vacature omschrijft het gezochte profiel als 'een ervaringsdeskundige op vlak van het nachtleven'.

Maar het gezochte feestbeest moet ook in staat zijn om een jaarverslag op te maken en de economische impact van het Gentse nachtleven in kaart te brengen. De geknipte kandidaat zal ingezet worden als aanspreekpunt voor stadsdiensten, ondernemers, bewoners en - zo luidt het nog in de vacature - 'gebruikers van de nacht'.

Vorig jaar werd de Gentse nachtclub Kompass Klub op burgemeestersbevel gesloten na een reeks zware drugsfeiten en een dodelijk slachtoffer. De Raad van State schrapte die beslissing uiteindelijk, maar de economische schade was groot voor de onderneming.

Om een gelijkaardige escalatie te vermijden besloot het stadsbestuur rond de draaitafel te gaan zitten met de belangrijkste spelers in het Gentse nachtleven. 'We willen hetzelfde: een bruisend, veilig en succesvol nachtleven in onze stad', zegt schepen van ondernemen Sofie Bracke (Open VlLD). Deze zomer wordt een 'actieplan nightlife' voorgesteld. Dat zal ook een promotiebeleid en een aanpak voor geografische spreiding ambiëren.

Vrijdagnamiddag wordt de Gentse dj Charlotte de Witte, een van de bekendste Belgische dj's en onder meer resident dj is voor BBC Radio 1, ontvangen op het Gentse stadhuis. Ze zal er gehuldigd worden in aanwezigheid van burgemeester Mathias De Clercq.

