Zwangere Guy gaat aan de galg in bikkelharde videoclip voor 'Gorik Pt. 1'

Gorik Van Oudheusden, alias rapper Zwangere Guy, neemt zelden een blad voor de mond. Zowel solo als met zijn groep Stikstof neemt 'de baron van Brussel' zijn stad regelmatig op de korrel. Ook over zijn persoonlijk leven praat en rapt hij vrijuit, zoals in Dokter Guy.

Maar nooit liet hij zoveel stof opwaaien als met Gorik Pt. 1, de voorloper van zijn nieuwe plaat als Zwangere Guy en met voorsprong zijn meest persoonlijke nummer tot nu toe. In de tekst, gericht aan zijn moeder, rekent Guy af met zijn tweede stiefvader. 'Een klootzak, een manipulator en een drugsverslaafde', zei Guy over de man in De Morgen. 'Mijn moeder werd geslagen door een vuile hond / Verkracht, misbruikt waar mijn kleine zus bijstond', rapt hij onder meer in Gorik Pt. 1. Of nog: 'Ik begraaf u met een grote smile / pissend op uw graf voor alles wat ge haar hebt aangedaan.'

Nu is ook de clip bij het nummer uitgekomen, en die is al even hard als de song zelf. Acteur Tibo Vandenborre speelt de (stief)vaderfiguur, die zijn vrouw er met bokshandschoenen van langs geeft en Zwangere Guy een portie hondenvoer voorzet. Die laatste neemt op het einde van de video wraak en neemt er de gevolgen bij. 'Ik eindig in de bak maar ik doe dit voor haar familienaam', klinkt het in het nummer, maar in de video wacht Zwangere Guy zelfs de galg.

De Brusselse hiphopper heeft voor de volgende maanden nog veel in zijn mouw zitten. Op 15 december releaset hij de documentaire Zwanger in Japan, op 1 februari de tweede single van zijn nieuwe plaat en een maand later het album zelf.

Hieronder kunt u de clip van Gorik Pt. 1 bekijken. Opgelet: de clip bevat beelden van geweld.