Voor wie het heeft gemist: Regi heeft een nummer uit met Samson. Al mag dat eigenlijk niet verbazen.

Samson

Speciaal voor de televisiespecial 30 jaar Samson & Gert dook Regi in de studio met de pratende bearded collie. Het resultaat is een houseremix van de klassieker Alles is op met een bijbehorende videoclip waarin Meneer De Burgemeester, Meneer Spaghetti en Eugène Van Leemhuyzen hun meest energetische, schijnbaar door amfetamines gestimuleerde dansmoves bovenhalen. En ja, dat is het officiële artwork van de single.

...

Speciaal voor de televisiespecial 30 jaar Samson & Gert dook Regi in de studio met de pratende bearded collie. Het resultaat is een houseremix van de klassieker Alles is op met een bijbehorende videoclip waarin Meneer De Burgemeester, Meneer Spaghetti en Eugène Van Leemhuyzen hun meest energetische, schijnbaar door amfetamines gestimuleerde dansmoves bovenhalen. En ja, dat is het officiële artwork van de single. In aanloop naar de drieduizendste aflevering van Blokken besloten de makers in 2008 om het spelprogramma in een moderner jasje te steken met een nieuw decor, een nieuwe generiek en een begintune gecomponeerd door Regi. Die werd blijkbaar goed gesmaakt, want dit jaar mocht hij ook de iconische intro van Het rad onder handen nemen. Alsof de nillies bij VT4 nog niet krankzinnig genoeg waren, besloot The Block-presentatrice Hanne Troonbeeckx in 2006 om samen met kandidaat annex zingende loodgieter Dieter de single Together op te nemen. Regi nam de productie op zich en nodigde Troonbeeckx een jaar later uit om mee te zingen op zijn nieuwe album.Friday van de Nederlandse Li-Ann zegt u in eerste instantie misschien niks, maar u heeft het ongetwijfeld al eens gehoord. Het nummer, waar Regi aan meeschreef, werd namelijk gebruikt als begin- en tussentune van We Like to Party, het iconische Jim-programma waarin VJ Dimi de meest beschonken feestgangers trachtte te interviewen. Intussen heeft Li-Ann zich opgeleid tot orthomoleculair hormoonspecialist. Dat Regi niet vies is van een collab met pluche beesten bewees hij al eens in 2009, toen hij samen met Levenslijn-mascottes Zeppe & Zikki en Urbanus het nummer De Zeppe & Zikki-song uitbracht met als doel om luisteraars wat verkeersetiquette bij te brengen. Hij schopte het er zelfs mee tot de tweede plaats in de Ultratop 50. Geen wonder, met catchy lyrics als 'Hé lieve schat/ Er komt roet uit uw gat/ Zijt ge misschien zat/ Waarom rijde gij mij plat'. Intussen is hij vooral bekend als tiktokker, maar vijftien jaar geleden nam Nicolas Caeyers deel aan Eurosong for Kids met het dancenummer Ik wil je nooit meer kwijt, dat werd geproduceerd door Regi. De toen veertienjarige Nicolas liet weten dat hij zijn muziekcarrière was begonnen met het imiteren van Vengaboys maar intussen was overgeschakeld op Milk Inc.