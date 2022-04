Arno Hintjens is zaterdag overleden op 72-jarige leeftijd. Dat meldt zijn persagent Filip De Groote in een persbericht. De rockzanger leed sinds 2019 aan pancreaskanker.

'Arno heeft ons op 23 april verlaten', zo luidt het in een persbericht. 'We zullen hem allemaal missen, zijn familie, zijn vrienden en muzikanten. Hij zal altijd bij ons blijven dankzij de muziek die hem tot het einde in leven hield.'

Zijn overlijden komt niet onverwacht. Arno kreeg eind 2019 de diagnose pancreaskanker. Toch bleef hij de laatste maanden van zijn leven optreden. Hij stond drie keer in de AB in Brussel, en trad twee keer op in zijn Oostende, in het Kursaal. Zijn laatste optreden in de AB, in maart, werd geannuleerd.

Arno werkte ook nog aan een nieuw album. In 2021 was al 'Vivre' uitgekomen, een soort afscheidsalbum met zijn favoriete nummers.

'Putain, we missen hem nu al!'

'Arno, ereburger van de stad Brussel is overleden. We zullen hem niet meer tegenkomen in de Sint-Katelijnewijk. Putain putain, il nous manque déjà', reageert de burgemeester van Brussel Philippe Close op het overlijden van zanger Arno.

Ook de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein, reageerde via Twitter op het overlijden van Arno. 'We verliezen in Oostende een grote menère. Danke Arno, de Oostendenaars zullen je nooit vergeten.'

Ook premier Alexander De Croo eert de zaterdag overleden zanger Arno. 'Rust zacht, Arno. C'était magnifique!', klinkt het op Twitter.

