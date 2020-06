The Prince Estate en Warner Records kondigen een deluxe heruitgave van Sign O' The Times van Prince aan. De plaat komt uit op 25 september en bevat meer dan 60 tracks die nooit eerder uitgebracht werden.

25 september wordt een hoogdag voor Prince-liefhebbers. The Prince Estate brengt die dag, in samenwerking met Warner Records, het iconische dubbelalbum Sign O' The Times opnieuw uit via alle fysieke en digitale kanalen. De klassieker wordt voor de allereerste keer geremasterd.

De heruitgave bevat 63 nooit eerder uitgebrachte nummers en twee complete concertopnames, inclusief het enige concert dat Prince ooit deed met jazzlegende Miles Davis op oudejaarsavond in Paisley Park, Minnesota, in 1987.

Sign O' The Times (1987) markeerde een kantelmoment in de carrière van Prince. Hij schreef het album in een periode van volledige heruitvinding. De originele plaat bevatte slechts enkele van de talloze nummers die Prince opnam tussen 1985 en 1987. In deze productieve periode ontbond zijn band The Revolution, bouwde Prince zijn innovatieve opnamecomplex Paisley Park en bracht hij de albums Dream Factory, Camille en Crystal Ball uit.

Sign O 'The Times Super Deluxe Edition bestaat uit 92 audiotracks op acht cd's en 13 vinyls. De uitvoering gaat gepaard met een boek met handgeschreven songteksten en notities van Prince's creatieve peers en vrienden zoals Dave Chappelle en Lenny Kravitz. Daarnaast bevat de set ook iconische beelden van Jeff Katz, de belangrijkste fotograaf van Prince. (M.M.)

