Waarom hiphopfestival Vestiville vragen oproept en blijft oproepen

Cardi B, Future, Migos en Asap Rocky op één weekend in Lommel: voor veel hiphopfans in België en ver daarbuiten is het een natte droom. Die belooft het nieuwe festival Vestiville dit weekend waar te maken, al is het op minder dan 24 uur voor het eerste optreden nog steeds maar de vraag in welke mate ze daarin zal slagen.

Migos

Toen de organisatie van Vestiville, een nieuw festival in het Lommelse Kristalpark, eind vorig jaar haar eerste persbericht verstuurde, kreeg dat opvallend weinig aandacht. Nochtans pakt de organisatie voor haar eerste editie meteen groots uit met Cardi B, Migos en Future, drie van de grootste hiphopnamen die vandaag actief zijn, bovenaan de affiche, naast andere urbankleppers als Asap Rocky en Meek Mill. Bovendien nestelde het nieuwe, driedaagse festival zich meteen in een van de drukste muziekweekends van de zomer. Vestiville valt niet alleen samen met Rock Werchter en Couleur Café, maar ook met Genk on Stage, een gratis stadsfestival in dezelfde provincie als Vestiville dat vorig jaar 135.000 man trok, en Sunrise Festival in het Kempense Gierle.

