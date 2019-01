Vier vragen over Vestiville, het nieuwe festival dat Cardi B naar Lommel wil halen

1. Wat is Vestiville?

Om een of andere redenen kreeg het eerste persbericht over Vestiville, het nieuwe festival in het Lommelse Kristalpark, maar weinig aandacht toen het in december vorig jaar verstuurd werd. Nochtans pakt de organisatie meteen groot en ambitieus uit. Bovenaan de line-up van het driedaagse festival prijken Cardi B, Migos en Future, drie Amerikaanse rapsupersterren die ook in Werchter of Kiewit warm zouden onthaald worden. Daaronder zitten vooral Nederlandse hiphopartiesten, van Boef tot Sevn Alias. Dat alles, aangevuld met mode, kunst en sport, moet 125 000 mensen, verspreid over drie dagen, naar Limburg lokken.

