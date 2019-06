Vestiville, de reconstructie: 'Dat is een backstage voor Danny Fabry, niet voor A$AP Rocky'

Op de openingsdag van Vestiville bleek het festival, dat al maanden over de tongen ging, dan toch een luchtkasteel te zijn. Geen Cardi B in Lommel en geen Migos tussen het bronsgroen eikenhout, maar wel de gekste dag in de recente Belgische muziekgeschiedenis. Onze man was erbij.

De afgesloten hoofdingang van Vestiville © Jasper Van Loy

'U wil nu waarschijnlijk weten of het doorgaat of niet', zegt Bob Nijs wanneer we hem op donderdagavond na elf uur nog te pakken krijgen. De CD&V-burgemeester van Lommel heeft dan net een ultiem overleg gehad met zijn diensten en de organisatie van Vestiville, het nieuwe, driedaagse hiphopfestival op het industrieterrein Kristalpark dat eerder op de dag negatief is geadviseerd wegens niet veilig genoeg. Zo ontbraken er voor verschillende attracties keuringsattesten en kon het festival niet voldoende security op de been brengen, onder meer omdat een belangrijk beveiligingsbedrijf op het laatste moment afhaakte wegens problemen met de betaling. Dat geldt overigens ook voor een drankenleverancier, een interimbureau en de uitbater van het vipdeck, vernam onze redactie uit goede bron.

