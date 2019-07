Voor een verhuurder van licht- en audiomateriaal eindigt het geflopte Vestiville op een zware kater. Hij moest vaststellen dat heel wat spullen van hem spoorloos verdwenen waren: 'Gewone festivalgangers kunnen dat simpelweg niet gedaan hebben.'

De soap rond het afgelaste festival Vestiville is nog niet ten einde. Nadat de volgende dagen duidelijk werd dat de organisatie een miljoenenput heeft achtergelaten, laat een van de verantwoordelijken voor het licht- en geluidsmateriaal op Facebook weten dat hij in de chaos na de afgelasting van het evenement werd bestolen. Hij diende ook een klacht in bij de politie van Lommel, iets wat de korpschef ons ook bevestigd heeft.

'Versterkers, draaitafels, lichteffecten... alles samen voor 30.000 euro aan materiaal', vertelt Glenn van Hoegaerden, zaakvoerder van Plus Events, aan de telefoon. Hij ontdekte de diefstal toen hij alles begon op te ruimen. 'Ik ging eerst onze dj-booth aan het campingpodium opruimen, waar ik ontdekte dat onze draaitafels weg waren. Toen belde een van mijn medewerkers dat ook op de andere podia ons materiaal weg was.'

Hoe al die spullen in godsnaam gestolen zijn, is voor de man een raadsel. 'Bijna alles is netjes afgekoppeld en met flightcase en al meegenomen. Gewone festivalgangers kunnen dat simpelweg niet hebben gedaan. Bovendien was er op het terrein politiebewaking.'

'Ik had in de weken voor het festival de indruk dat het niet 100 procent volgens plan zou verlopen, maar dit had ik uiteraard niet verwacht', zegt van Hoegaerden. 'Voor mij komen er enkele weken zwarte sneeuw aan, waarin ik hopelijk kan rekenen op de firma's waarmee ik samenwerk.' Hij hoopt er niet op om zijn geld ooit terug te zien, ook omdat het materiaal niet verzekerd was. 'Dan zou ik in totaal voor 1,5 miljoen aan apparatuur moeten verzekeren. Dat is niet haalbaar.'

Volgens de licht- en geluidstechnicus zijn ook andere leveranciers op Vestiville bestolen. Die zijn voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.