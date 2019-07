Heel de zomer lang kunnen muziek- en kunstliefhebbers zich naar Vilvoorde begeven voor de vernieuwde versie van kunstenfestival Horst.

Na vijf experimentele jaren in het Leuvense, met onder andere passages van Le Motel, Zora Jones en de legendarische dubstepproducer Mala, lijkt het alsof alle puzzelstukjes op hun plaats vallen voor het muziek- en kunstfestival Horst. Het kasteel van Horst werd ingewisseld voor de voormalige militaire Asiat-site in Vilvoorde, de middeleeuwse sfeer vervangen door een urban omgeving. Het vernieuwde Horst is geen gewoon festival maar 'een open platform', waar mensen met een gezonde interesse in of talent voor kunst, architectuur en muziek kunnen experimenteren, creëren en zich onder kunnen dompelen in een bad van creatieve (zelf)ontwikkeling.

Horst goes urban © Horst

Het festival steunt dit jaar niet enkel op hun twee klassieke pijlers - expositie en festival - maar haalt er vlotjes een derde bij: labs. De Horst Labs bieden een uitgebreid programma aan voor creatievelingen allerhande. De toevoeging van de labs kwam er niet vanzelf. 'Vorig jaar organiseerden we al een twee weken durende workshop', vertelt organisator Eva Nowe, 'waarin een groep mensen onder andere een podium leerde bouwen, dat we op het festival konden gebruiken'. Uit die succesvolle eerste workshop ontsproot een heel concept, dat dit jaar tot volle bloei komt. Naast een Architecture Lab loopt er momenteel nog een Design Lab en een Music Lab. Elk heeft zijn eigen sprekers, workshops en eindproducten, die op zondag 14 juli tijdens de grote opening van de expositie worden tentoongesteld. Later deze zomer worden er ook nog drie Art Labs georganiseerd.

Gendergelijkheid

In de labs wordt een hele resem aan onderwerpen aangekaart. In het Design Lab, dat net van start is gegaan, wordt er gekeken naar de manieren waarop low en high culture met elkaar in harmonie kunnen zijn. Onder leiding van het Berlijnse HelloMe, een multidisciplinaire creatieve studio die zich over hedendaagse cultuur buigt, leren deelnemers onder andere hoe een typisch toeristisch souvenirstandje binnen de kunstige uitlatingen van Horst gekaderd kan worden. Het souvenirwinkeltje à la Horst zal op de opening van de expositie bezichtigd en bezocht kunnen worden, met eigen creaties achter de toonbank.

Eén van de visuals die voor het festival werden ontworpen © Horst

Muziekliefhebbers konden zich dan weer inschrijven voor een vierdaags programma gevuld met onder andere lezingen, interactieve sessies en interviews. In een internationale omgeving komen gangbare topics in de muziekwereld als gendergelijkheid en het muzikale DIY-verhaal aan bod. Daarvoor maakt het festival gretig gebruik van artiesten, eventmanagers, dj's (Lefto is al jarenlang een gevestigde waarde op het festival en speelde er vorig jaar zelfs een tien uur durende set!) en iedereen die met één of beide voeten in het muziekcircuit gegrond is. Na de labs worden er ook elke avond lezingen gegeven, die voor alle deelnemers - muziek, architectuur, design én kunst - opengesteld zijn. 'Het is belangrijk voor ons om een soort kruisbestuiving te hebben', aldus Nowe.

Van AliA tot Lafawndah

Aanstaande zondag, tijdens de officiële opening van de expositie, komen de drie pijlers van het festival al even samen. Een hele dag lang zullen bezoekers gratis kunnen genieten van optredens, lezingen, rondleidingen en een tentoonstelling van wat de labs hebben geproduceerd. Er zijn trouwens nog twee Art Labs waar u zich voor kan inschrijven, op 8 en 28 augustus. Het eerste zal zich onder andere verdiepen in het uitbouwen van de Asiat-site en de maatschappelijke impact die Horst kan hebben op de ontwikkeling ervan, het tweede zal zich bezighouden met de rol die hedendaagse kunst kan spelen in maatschappelijke dialoog.

En dan is er natuurlijk nog het Horst Festival zelf, dat dit jaar zal doorgaan van 13 tot 15 september. Dat biedt, naast een showcase van alles wat de zomeractiviteiten hebben voortgebracht, een line-up die rijkelijk gevuld is met zowel Belgisch als internationaal talent, van Nosedrip tot AliA, van Joy Orbison tot Lafawndah, van licht verteerbare elektro tot steenharde gabber.

Meer info over de labs, het festival, de expositie en alle andere Horst-activiteiten vindt u terug op hun website, Instagram en Facebook.