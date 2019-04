Met zijn label Stroom schenkt Ziggy Devriendt, alias dj Nosedrip, obscure Belgische ambient, trance en new wave een internationale release.

Amateurisme

Ziggy Devriendt: Een zekere vorm van amateurisme is wat alle releases op Stroom verbindt. Meestal zijn het ook mensen die geen last hebben van een groot ego. Iemand als Axel Libeert van Pablo's Eye, van wie we een trilogie re-issues hebben uitgebracht, had een veel groter verhaal kunnen schrijven - hij had er de contacten voor - maar commercieel succes stond niet bovenaan op zijn agenda. Dat is een vorm van eerlijkheid, deels misschien naïviteit, die mij erg aanspreekt. Pure expressie, zonder stil te staan bij verkooppotentieel.

...