Nederland was lang het kneusje van de internationale muziekscene, maar verschijnt de laatste maanden weer op het voorplan. Het geheim: hiphop. Van Lil Nas X tot Aya Nakamura, iedereen valt voor beats met klompen aan.

Old Town Road is zonder twijfel dé hit van het jaar. Alleen al in de Verenigde Staten brak rapper Lil Nas X alle records en troefde hij Despacito, I Will Always Love You en Candle In the Wind af door negentien weken aan een stuk de Billboard 100 aan te voeren. Maar het succes is wereldwijd: hij haalde ook de eerste plaats van de hitparades in België, Frankrijk, Duitsland, Australië, Canada of in Nederland. Dat laatste is niet meer dan normaal, want Old Town Road, de beat althans, is gemaakt door een Nederlander. De man in kwestie, YoungKio, is een tiener uit Purmerend, een stadje van 80.000 inwoners op een halfuurtje van Amsterdam.

...