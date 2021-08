De tweede Zomersessies XL van Dranouter gaan donderdag van start. Onder meer Eefje de Visser en Hooverphonic staan de eerste dag op het podium. De festivalweide ontvangt maximaal 5.000 festivalgangers per dag.

Slechts één concerttent, geen camping en dansen aan statafels. Ook dit jaar geen traditioneel festival Dranouter in de Westhoek, maar een coronaveilige versie. 'Oorspronkelijk werden alleen tickets per bubbel van vier verkocht. Toen kwamen ontzettend veel vragen van festivalgangers die met twee wilden komen, of met hun gezin van vijf, maar ook van mensen die wilden aansluiten bij een bubbel van vier die al tickets had aangekocht. Dankzij de versoepeling van de coronaregels konden we begin juli de ticketverkoop uitbreiden naar bubbels van 1 persoon tot maximaal 8 personen. Op die manier kan iedereen afzakken naar het authentiekste festival van Vlaanderen', aldus de organisatie.

Festivalgangers kunnen in een goed geventileerde festivaltent van de optredens genieten. Vanaf vandaag/donderdag tot en met zondag treden vijf artiesten per dag op. Elke bubbel kiest een statafel die hun vaste stek blijft tijdens alle optredens. Vandaag/donderdag treden onder andere Eefje de Visser en Hooverphonic op, morgen/vrijdag komt Flip Kowlier langs en zaterdag is Bart Peeters de headliner. Het Zesde Metaal mag zondag het festival afsluiten. Tussen de optredens door kunnen festivalgangers het terrein met vier themabars en openluchtterrassen verkennen.

Meer info op festivaldranouter.be.

