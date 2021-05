Tomorrowland heeft de affiche van zijn tweede virtuele editie bekendgemaakt. Onder meer Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kölsch, Charlotte de Witte en Amelie Lens spelen op Tomorrowland Around The World. Later deze zomer volgt er als alles goed gaat ook nog een fysieke editie van Tomorrowland.

Tomorrowland Around The World vindt plaats op 16 en 17 juli op het virtuele vlindervormige eiland Pāpiliōnem. Veertig artiesten brengen er een set op zes digitale podia, omgeven door special effects en 3D-animatie. Een VR- of 3D-bril is dan weer niet nodig: wie een ticket koopt, kan naar het festival surfen op een pc, laptop, smartphone of tablet.

Op het hoofdpodium van Tomorrowland Around The World staan onder meer Afrojack, Armin van Buuren, Claptone, Kölsch, Lost Frequencies, Nicky Romero en Robin Schulz. Het tweede podium Elixir verwelkomt onder andere Charlotte de Witte, Adam Beyer, Cat Dealers en Danny Avila.

Lees hier ons verslag van de eerste editie van Tomorrowland Around The World.

In techno- en housetempel Atmosphere staan dan weer Adriatique, Stephan Jolk en Tale Of Us, terwijl Amelie Lens, Dino Lenny, Enrico Sangiuliano, Keinemusik en Mind Against op het vierde podium Core draaien.

Er is ook nog future bass en dubstep in The Cave, met onder meer Darren Styles, Fox Stevenson en Koven. Tot slot komen liefhebbers van hardstyle aan hun trekken aan The Wall, met onder meer Angerfist, Da Tweekaz vs Ran-D, Headhunterz en Sound Rush. Meer info en tickets vindt u via de website van het festival.

Tomorrowland zelf zou naar goede gewoonte plaatsvinden in Boom tijdens twee weekends op het einde van juli, maar werd in maart uitgesteld naar 27 tot 29 augustus en 3 tot 5 september omwille van het coronavirus. Nadat het Overlegcomité vorige week bekendmaakte dat grote openluchtfestivals mogelijk zijn vanaf 13 augustus, reageerde de organisatie verheugd: 'We zijn ervan overtuigd dat we van Tomorrowland een veilige plek kunnen maken.' Een line-up is er nog niet. (Belga)

