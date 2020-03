Nu de coronamaatregelen zijn verlengd en we nog (minstens) twee weken langer all by ourselves zijn, riep Knack Focus-redacteur Jonas Boel muzikanten op om een eigenzinnige versie van Eric Carmens powerballad All By Myself op Facebook te gooien. Dit is het resultaat.

Solitude is bliss.Volledige albums werden opgedragen aan de eenzaamheid, denk maar aan Kid A van Radiohead, Tame Impala's Lonerism, de platen van Joy Division of, dichter bij huis, Image van Whispering Sons. Isolatie kan, naast frustratie, huilbuien tijdens Netflixromcoms en obsessief getinder, ook voor extra creativiteit zorgen. Zeker nu artiesten verplicht afstand moeten nemen van de drukte en prikkels van wat nog maar even geleden het dagelijks leven was. 'Laat ons hopen dat er aan het eind van deze virustunnel een hoop prachtige platen ligt te wachten', schreef onze huiscolumnist Jonas Boel vrijdag, voor hij de muzikale vruchten van isolatie opsomde. Zo schreef Bon Iver zijn succesvol debuut tijdens drie wintermaanden in de jachthut van zijn vader in de bossen van Wisconsin. Grimes nam haar doorbraakplaat op in drie weken, alleen op haar appartementje in Montreal. Bruce Springsteen had aan één nacht in afzondering genoeg toen hij Nebraska schreef. Een hoop Belgische artiesten gaven op een weekend in isolatie een eigenwijze draai aan All By Myself.De sad banger wordt in de handen van Reinhard Vanbergen en Charlotte Caluwaerts een verleidingsdans. Voor Senne Guns is, net zoals voor veel van ons, het uitje naar de supermarkt hét sociaal contact van de dag. Hij droeg de cover op aan de kassierster waarbij hij elke dag wc-papier koopt. Saxofonist Mattias Decraene zoekt dan weer afleiding in een kinky chatroulette. Want ook digitale liefde is liefde. Of zoals Kurt Huyghe zegt op het einde van zijn cover 'See you after de lockdown. I love you'.Bekijk hieronder alle covers.Wim Segers van Compro Oro music, PAARD., en John Ghost: Reinhard Vanbergen en Charlotte Caluwaerts van Rheinzand:Stefan Bracke, man van onder meer GHOST INC:Senne Guns doopt het nummer 'Gezond' en zingt, omringd door rolletjes wc-papier, over flirten om wc-papier.Joris Vergaert van ONS, met chips en in badjas:Barbara Vlaeminck van Oh Deer:Een (gecensureerde) versie van Mattias De Craene (MDC III, Nordmann):Kurt Huyghe van CARM Systems Group geeft digitale liefde een computergestuurde stem.Who's next?