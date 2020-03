Behalve een streep door de rekening kan quarantaine voor artiesten ook een geschenk zijn, schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel. 'Laat ons hopen dat er aan het eind van deze virustunnel een hoop prachtige platen ligt te wachten.'

Sinds gisteren vestigen hashtags als #playlocal en #loverecordstores de aandacht op de verstrekkende gevolgen van de coronacrisis voor muzikanten en platenwinkels. Zelfs Spotify zet nu mee z'n schouders onder verschillende initiatieven om noodlijdende artiesten te ondersteunen. Tegelijk ontwikkelt de streamingreus een applicatie waarmee artiesten via hun artiestenpagina aan fondsenwerving kunnen doen. Ook instrumentenbouwers laten zich niet onbetuigd: Moog en Korg delen kosteloos hun synthesizerapplicaties uit, en Fender geeft 100.000 gratis pakketten gitaarlessen weg. 'We're all going to be spending more time inside - so we might as well make some noise', staat het in hun persbericht. Da's gesproken! Want behalve een streep door de rekening kan quarantaine voor artiesten ook een geschenk zijn. 'Isolation is a gift', zoals literair enfant terrible Charles Bukowksi ooit schreef in zijn gedicht Roll The Dice. De muziekgeschiedenis ligt dan ook rijkelijk bezaaid met artiesten die vleugels kregen in totale afzondering. Eén van de bekendste voorbeelden is Justin Vernon van Bon Iver, die zijn succesvolle debuutalbum For Emma, Forever Ago (2007) schreef en opnam tijdens drie lange wintermaanden in de bossen van Wisconsin, geïsoleerd in de jachthut van zijn vader. 'I don't think I really had any clue what was going on while I was there', zei Vernon achteraf over die periode. 'I was just there'.Verlies van zelfbewustzijn, verlies van tijdsbesef, directe feedback, een gevoel van persoonlijke controle over de situatie: het zijn vier kenmerken van, of voorwaarden voor 'de flow', zoals Dr. Mihaly Csikszentmihalyi het vrijelijk vloeien van de creatieve sappen omschreef. De Amerikaanse psycholoog stelde ook vast dat de grootste creatievelingen doorgaans introvert van aard zijn, en dus vanzelf aan social distancing doen. Toen For Emma, Forever Ago verscheen kreeg Justin Vernon vaak de vergelijking met Nebraska (1982) van Bruce Springsteen in de schoot geworpen. The Boss maakte z'n meest naakte (en misschien wel beste) album op een viersporenrecorder alleen thuis, tijdens één, in zichzelf gekeerde nacht. Zelfs na de release bleef het lang een geïsoleerd werk: Springsteen wilde zijn meest intieme album niet promoten met een livetournee. Ook Paul McCartney schreef, vlak na het uiteenvallen van The Beatles, het leeuwendeel van zijn eerste soloalbum, McCartney (1970), in vrijwillig ballingschap. Macca bleef zelfs zo lang buiten beeld op zijn afgelegen boerderij in Schotland dat het de bekende 'Paul is death'-samenzweringtheorie aanwakkerde. De door hartzeer en een depressie geplaagde Paul kwam tijdens z'n persoonlijke lockdown net opnieuw tot leven, zo bleek. Solitude Is Bliss, zo heet één van de bekendste hits van Tame Impala. 'Alleen zijn is zalig', in 2010 uitgebracht door notoir studiokluizenaar Kevin Parker. 'There's a party in my head and no one is invited', verwoorde de Australische multi-instrumentalist destijds zijn persoonlijke ervaring met de solitaire, creatieve flow. Wat Charles Bukowksi in zijn pleidooi voor isolatie omschreef als: 'You will be alone with the gods/ and the nights will flame with fire'. Zou het iets dergelijks geweest zijn dat Grimes voelde, toen ze haar doorbraakplaat Visions (2012) opnam in drie onafgebroken weken tijd, op haar appartementje in Montreal?Sinds de technologie het toelaat is 'slaapkamerproducer' een praktisch eufemisme geworden voor de muzikale einzelgänger. Zij die liever alleen dansen met de muze, die net als de Amerikaanse filosoof Henry David Thoreau geen gezelschap gezelliger vinden dan de eenzaamheid. 'I would rather sit on a pumpkin and have it all to myself, than be crowded on a velvet cushion', schreef Thoreau, die jarenlang teruggetrokken leefde midden de bossen, in Walden (1854), verplichte kost voor asociale plantrekkers, en al dan niet ecologisch geïnspireerde misantropen.Afzondering, quarantaine, isolatie, lockdown: voor creatieve geesten kan het in deze overprikkelde tijden een als uitdaging vermomd cadeau betekenen. Laat ons dan ook hopen dat er aan het einde van deze virustunnel een hoop prachtige platen, maar ook boeken, films, en toneelstukken op ons ligt te wachten. En mocht het toch even niet lukken, helemaal alleen met die tekst of compositie, dan stel ik alle muzikanten voor om hun honger naar publiek en applaus te stillen door een eigenzinnige versie van de powerballad All By Myself op Facebook te pleuren. Kom, we maken er een challenge van!