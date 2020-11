Fifty Lab, het showcasefestival van de organisatoren van de Brusselse Fifty Sessions, krijgt een digitale editie.

Fifty Lab vindt dit jaar online plaats. Het showcasefestival had moeten doorgaan in AB Club, Archiduc en Beursschouwburg in Brussel, maar daar besliste de pandemie anders over. Een virtuele editie betekent dan weer dat er toch artist talks kunnen plaatsvinden - die werden uit veiligheidsoverwegingen uit het oorspronkelijke programma geschrapt.

Net zoals de concertreeks Fifty Sessions doet, zet Fifty Lab het talent van morgen in de kijker. Het programma bestaat dit jaar uit uitsluitend Belgische artiesten: Annabel Lee, Céline Gillain, David Numwami, Dolly Bing Bing, Echt!, Frenetik, Iliona, Jaguar Jaguar, Meskerem Mees, Meyy, Rachel Sassi, Victor De Roo en Reinel Bakole spelen op vrijdag 20 november een online show. U kunt die bekijken waar en wanneer u wilt.

Fifty Lab is een zogenaamd smart curation festival: de line-up werd samengesteld in samenwerking met internationale festivals: Primavera Sound, Dour, Best Kept Secret, het Ierse Body&Soul, het Griekse Plisskën Festival en de Franse festivals Les Vieilles Charrues en Coconut Music Festival.

Fifty Lab Vanaf 20 november, 16u, online via www.fiftylab.eu.

