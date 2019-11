De Brusselse rapper tekent op zondag 28 juni present in het Ossegempark.

De hele maand september konden Couleur Café-gangers hun favoriete vijf acts voor de editie van 2020 doorgeven. 1.113 mensen deden dat, en Roméo Elvis kwam er als afgetekende nummer één uit. Reden genoeg voor het Brusselse festival om de rapper en broer van Angèle - die in de wishlists overigens op de tweede plaats eindigde - als eerste headliner te boeken voor Couleur Café 2020. Die thuismatch - Roméo Elvis is afkomstig van de Brusselse faciliteitengemeente Linkebeek - vindt plaats op zondag 28 juni, de slotdag van Couleur Café. Het wordt zijn vierde doortocht op het festival.

Roméo Elvis bracht dit voorjaar Chocolat uit, zijn eerste echte soloalbum, met daarop singles als Malade en Soleil en samenwerkingen met onder meer Damon Albarn en Zwangere Guy. Met die plaat schopte de rapper het tot in Vorst Nationaal en op Dour, en momenteel toert hij ermee langs de Franse Zénith-arena's. Zowel in België als in Frankrijk is Chocolat inmiddels goed voor platina. In Frankrijk verkocht hij er meer dan 100.000 stuks van, in ons land meer dan 20.000.

Couleur Café vindt van 26 tot 28 juni plaats in het Ossegempark in Brussel. Early bird-tickets zijn vanaf nu te verkrijgen via couleurcafe.be.