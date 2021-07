Het heeft niet mogen zijn. Pukkelpop 2021 moet dan toch de handdoek in de ring gooien. Het gewijzigde testbeleid deed het festival de das om.

Pukkelpop gaat ook dit jaar niet door. Gisteren werd de opbouw en ticketverkoop van het festival al stilgelegd. Het festival vroeg de federale overheid toen om opheldering over de geldende voorwaarden. In het Overlegcomité van maandag werd aangekondigd dat niet-gevaccineerde festivalgangers een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 48 uur moeten voorleggen. Voordien volstond een PCR-test van 72 uur oud.

Die wijziging bracht Pukkelpop in een lastig parket: festivalgangers zouden tijdens het vierdaagse festival meermaals getest moeten worden. Ook kon er sinds maandag op basis van een negatieve antigeentest geen toegang meer verleend worden tot het festival. Hertesten via antigeen kon dan weer wel, maar de initiële geldigheidsduur van 48 uur werd teruggebracht naar 24 uur. Daar had Pukkelpop niet op gerekend.

'We maakten ons aanvankelijk op voor een capaciteit tot 7000 testen per dag op de festivalsite. De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we de capaciteit zouden moeten verdrievoudigen. In perspectief: dit is vijf maal de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land. Wij kunnen onmogelijk aan de overheid garanderen dat we dit in veilige omstandigheden kunnen georganiseerd krijgen', klinkt het. Pukkelpop heeft bovendien een erg jong doelpubliek, velen van hen hebben de kans nog niet gekregen om zich te laten vaccineren. 'Het dagelijks testen van zoveel jongeren is volstrekt onhaalbaar'.

Eerder deze ochtend zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al dat er voor Pukkelpop niets anders op zit dan de regels te volgen. 'Als ze dat niet zien zitten, dan gaat het festival niet door', klonk het op De Ochtend op Radio 1. En zo geschiedde. In mei was de teneur van de politiek nochtans helemaal anders: toen kondigden premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog trots het vooruitzicht op grote festivals aan.

Pukkelpoppers die een ticket hebben gekocht zullen voor 8 augustus via e-mail worden gecontacteerd. Zij krijgen de keuze tussen een terugbetaling van hun ticket of een automatische overzetting naar de editie van 2022. De data voor de editie van volgend jaar zijn intussen bekend: Pukkelpop 2022 gaat door van donderdag 18 augustus tot zondag 21 augustus. (M.M.)

Pukkelpop gaat ook dit jaar niet door. Gisteren werd de opbouw en ticketverkoop van het festival al stilgelegd. Het festival vroeg de federale overheid toen om opheldering over de geldende voorwaarden. In het Overlegcomité van maandag werd aangekondigd dat niet-gevaccineerde festivalgangers een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 48 uur moeten voorleggen. Voordien volstond een PCR-test van 72 uur oud. Die wijziging bracht Pukkelpop in een lastig parket: festivalgangers zouden tijdens het vierdaagse festival meermaals getest moeten worden. Ook kon er sinds maandag op basis van een negatieve antigeentest geen toegang meer verleend worden tot het festival. Hertesten via antigeen kon dan weer wel, maar de initiële geldigheidsduur van 48 uur werd teruggebracht naar 24 uur. Daar had Pukkelpop niet op gerekend.'We maakten ons aanvankelijk op voor een capaciteit tot 7000 testen per dag op de festivalsite. De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we de capaciteit zouden moeten verdrievoudigen. In perspectief: dit is vijf maal de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land. Wij kunnen onmogelijk aan de overheid garanderen dat we dit in veilige omstandigheden kunnen georganiseerd krijgen', klinkt het. Pukkelpop heeft bovendien een erg jong doelpubliek, velen van hen hebben de kans nog niet gekregen om zich te laten vaccineren. 'Het dagelijks testen van zoveel jongeren is volstrekt onhaalbaar'.Eerder deze ochtend zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al dat er voor Pukkelpop niets anders op zit dan de regels te volgen. 'Als ze dat niet zien zitten, dan gaat het festival niet door', klonk het op De Ochtend op Radio 1. En zo geschiedde. In mei was de teneur van de politiek nochtans helemaal anders: toen kondigden premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog trots het vooruitzicht op grote festivals aan.Pukkelpoppers die een ticket hebben gekocht zullen voor 8 augustus via e-mail worden gecontacteerd. Zij krijgen de keuze tussen een terugbetaling van hun ticket of een automatische overzetting naar de editie van 2022. De data voor de editie van volgend jaar zijn intussen bekend: Pukkelpop 2022 gaat door van donderdag 18 augustus tot zondag 21 augustus. (M.M.)