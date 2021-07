Dan toch geen Pukkelpop dit jaar. Het festival in het Limburgse Kiewit had de festivalzomer moeten redden, maar moest forfait geven toen het Overlegcomité de teststrategie drastisch verstrengde. 'Volgens de nieuwe regels moeten we opschalen naar 18 à 21.000 testen per dag. Dat is gewoon niet mogelijk,' reageert woordvoerder Frederik Luyten.

Het Overlegcomité besliste maandag dat bezoekers van grote evenementen, zoals Pukkelpop, een Covid Safe Ticket nodig hebben. Wie (nog) niet gevaccineerd is, moet daarvoor een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 48 uur kunnen voorleggen. Voordien volstond een PCR-test van 72 uur oud.

...

Het Overlegcomité besliste maandag dat bezoekers van grote evenementen, zoals Pukkelpop, een Covid Safe Ticket nodig hebben. Wie (nog) niet gevaccineerd is, moet daarvoor een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 48 uur kunnen voorleggen. Voordien volstond een PCR-test van 72 uur oud. Die verstrenging schudde de plannen van Pukkelpop grondig door elkaar: dat zou betekenen dat festivalgangers tijdens het vierdaagse festival meermaals getest moeten worden. Geen eenvoudige opgave voor een festival dat 66.000 bezoekers wou ontvangen, onder wie veel jongeren die wellicht nog niet, of nog niet volledig, gevaccineerd zouden zijn.Pukkelpop zat na het Overlegcomité een hele week samen met politici en experten alvorens officieel de handdoek in de ring te gooien. Kwamen er andere opties ter sprake, of was al heel snel duidelijk: dit wordt het niet?Frederik Luyten: Er kwamen verschillende pistes aan bod, maar niets bleek haalbaar voor beide partijen. We hebben geprobeerd het testbeleid terug te schroeven, zonder succes. Nu moeten we de beslissing van de federale overheid respecteren. Gisteren werd aan ons meegedeeld dat hertesten via antigeen dan toch kan (eerder werd beslist om geen sneltesten of antigeentesten te aanvaarden op massa-events, nvdr.), maar dat de geldigheidsduur van 48 uur wordt teruggebracht naar 24 uur. Dat bracht evenzeer bijzonder veel complicaties met zich mee.Pukkelpop heeft een erg jong publiek dat wellicht nog niet volledig gevaccineerd geraakt tegen half augustus. Hebben jullie overwogen om alleen gevaccineerden toe te laten op het festivalterrein?Frederik Luyten: Niet-gevaccineerden uitsluiten zou haaks staan op waar Pukkelpop voor staat. Zelfs al hadden we die optie maanden geleden gekregen, waren we er nog niet op ingegaan. Pukkelpop trekt een jong publiek aan, we hebben dan ook prikacties gesteund waar kan. Maar iedereen moet welkom zijn, gevaccineerd of niet. Daar zouden we nooit van afwijken.Speelden eventuele annuleringen van artiesten een rol? Onder meer Stormzy had Pukkelpop nog niet vermeld in zijn tourschema, kopt Het Laatste Nieuws.Frederik Luyten: Nee, we hebben nog geen enkele cancelling gehad. Dat van Stormzy lijkt me eerder een toevalligheid, zijn komst is ook nog maar recent aangekondigd. Er was welgeteld één geïsoleerd geval van een artiest die positief testte en het festival eventueel zou missen, maar meer niet.Hoe liep de ticketverkoop?Frederik Luyten: Er werd hier en daar geopperd dat een stokkende ticketverkoop een reden voor afgelasting zou zijn (Vincent Van Quickenborne (Open VLD) opperde in VTM Nieuws dat er misschien andere redenen zijn voor het forfait van Pukkelpop, nvdr.), maar dat is absoluut niet het geval. De verkoop liep vlot, we waren bijna uitverkocht. Het is wel degelijk het gewijzigde testbeleid dat het doek deed vallen.In mei kondigden premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog trots het vooruitzicht op grote festivals aan. In juni sprongen onder meer ministers Bart Somers (Open VLD) en Annelies Verlinden (CD&V) (tevergeefs) in de bres voor Tomorrowland. Wat is er veranderd?Frederik Luyten: Dat moet je aan de politici in kwestie vragen. Maar we hebben na het Overlegcomité inderdaad met de nodige verrassing de beslissing vernomen. Er was bijna dagelijks overleg tussen Pukkelpop en de bevoegde instanties. Het testkader stond sinds het Overlegcomité van 16 juni niet meer ter discussie. Tot nu.Was de festivalorganisatie te voorbarig?Frederik Luyten: Nee. De krijtlijnen waren heel duidelijk en zijn maanden geleden uitgewerkt. We hadden dit kunnen waarmaken. We hadden 600 à 700 verpleegsters ter beschikking om dagelijks meer dan 7000 testen af te leggen. Ter vergelijking: het testdorp aan het Wilrijkse Plein in Antwerpen streeft naar 1.500 tests per dag. Het was dus een helse onderneming geweest, maar het zou gelukt zijn. Volgens de nieuwe regels moeten we opschalen naar 18 à 21.000 testen per dag. Dat is gewoon niet mogelijk.Ten slotte: wat zijn de financiële gevolgen voor Pukkelpop?Frederik Luyten: De financiële situatie moeten we de komende weken bekijken, daar kan ik nog geen uitspraken over doen. Één ding is zeker: volgend jaar staan we er weer.