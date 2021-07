Werchter Parklife, het coronaveilige alternatief van Rock Werchter deze zomer, draait volledig op groene en lokaal opgewekte energie. Dat heeft energieplatform Bolt, dat instaat voor de energie, donderdag bij de start van de concertreeks bekendgemaakt.

'We zien het als onze plicht om ook voor de vergroening van festivals een oplossing te bedenken', vertelt Pieterjan Verhaeghen, mede-oprichter van Bolt. Het is de eerste keer dat een festival van deze schaal zijn energiebevoorrading volledig via duurzame manier voorziet.

'Festivals doen al jaren inspanningen om meer duurzaam te zijn, maar een aanzienlijk deel van hun CO2-uitstoot komt nog steeds van dieselgeneratoren die stroom opwekken', zegt Verhaegen. 'Daar wilden we iets aan doen.' Bolt is een energieplatform waar lokale producenten van alle mogelijke vormen van groene stroom zich op kunnen aanmelden, en overschotten kunnen verkopen.

'Superbatterij'

Vorig jaar heeft Bolt een testinstallatie opgezet met het radioprogramma Camping Belgica van Studio Brussel. 'Die test is succesvol verlopen. Daarom willen we dit jaar een stapje verder gaan. De schaal van Werchter Parklife leent zich daar perfect toe.'

De energie van Parklife wordt opgewekt via een mobiel zonnepark met 72 zonnepanelen, dat op de wei geplaatst is. Via drie stroomopwekkers, verbonden aan het Bolt-platform, komt nog extra energie binnen in Werchter. Overschotten worden opgeslagen in een 'superbatterij'. Zo is er tijdens piekmomenten steeds voldoende energie voorradig. 'Door deze kleinere editie van Werchter kunnen we de kennis verwerven om de komende jaren verder uit te breiden', zegt Verhaeghen. 'We denken aan de grotere festivals volgende zomer, zoals Rock Werchter of Pukkelpop.'

Werchter Parklife start vandaag/donderdag met twee uitverkochte concerten van de Belgische groep Balthazar. Nog de hele maand juli spelen artiesten elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag een show. Er is telkens een maximum van 2.500 bezoekers toegelaten.

'We zien het als onze plicht om ook voor de vergroening van festivals een oplossing te bedenken', vertelt Pieterjan Verhaeghen, mede-oprichter van Bolt. Het is de eerste keer dat een festival van deze schaal zijn energiebevoorrading volledig via duurzame manier voorziet.'Festivals doen al jaren inspanningen om meer duurzaam te zijn, maar een aanzienlijk deel van hun CO2-uitstoot komt nog steeds van dieselgeneratoren die stroom opwekken', zegt Verhaegen. 'Daar wilden we iets aan doen.' Bolt is een energieplatform waar lokale producenten van alle mogelijke vormen van groene stroom zich op kunnen aanmelden, en overschotten kunnen verkopen. 'Superbatterij'Vorig jaar heeft Bolt een testinstallatie opgezet met het radioprogramma Camping Belgica van Studio Brussel. 'Die test is succesvol verlopen. Daarom willen we dit jaar een stapje verder gaan. De schaal van Werchter Parklife leent zich daar perfect toe.' De energie van Parklife wordt opgewekt via een mobiel zonnepark met 72 zonnepanelen, dat op de wei geplaatst is. Via drie stroomopwekkers, verbonden aan het Bolt-platform, komt nog extra energie binnen in Werchter. Overschotten worden opgeslagen in een 'superbatterij'. Zo is er tijdens piekmomenten steeds voldoende energie voorradig. 'Door deze kleinere editie van Werchter kunnen we de kennis verwerven om de komende jaren verder uit te breiden', zegt Verhaeghen. 'We denken aan de grotere festivals volgende zomer, zoals Rock Werchter of Pukkelpop.' Werchter Parklife start vandaag/donderdag met twee uitverkochte concerten van de Belgische groep Balthazar. Nog de hele maand juli spelen artiesten elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag een show. Er is telkens een maximum van 2.500 bezoekers toegelaten.