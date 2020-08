Met Politiek herwerkt Fulco een nummer van Bram Vermeulen. Regisseur Michiel Venmans monteerde daar archiefbeelden van ongeregeldheden in parlementen bij. Maar een politieke boodschap hoeft u dan weer niet te verwachten.

Het was 2016 toen we eraan werden herinnerd dat politici ook maar gewone mensen zijn: Hilde Crevits viel flauw in het parlement, een paar maanden later volgde Ben Weyts. Een jaar voordien leerde een bizarre vechtpartij in het Oekraïens halfrond ons dat mannen in mooie pakken zich ook kunnen gedragen als de onruststokers die we nu met man en macht van de kust willen weren. Met beelden van dit alles en meer doorprikt Fulco de schone schijn van de politieke klasse in de nieuwe videoclip voor het nummer Politiek. Maar politiek is dat nummer niet. 'Ik ga me niet over politiek uitspreken', zegt de man achter De Beren Gieren, Stadt en Beraadgeslagen lachend, voor hij dat later wel (een beetje) doet.

Politiek is een knappe bewerking van het gelijknamige nummer van wijlen Bram Vermeulen, de Nederlandse cabaretier met wie Fulco Ottervanger niet alleen geografische herkomst en voorkeur (beide families komen uit Den Haag, en ze houden allebei heel erg van Italië), maar ook een zin voor eenvoud en humor deelt. 'Ik voel me verbonden met Vermeulen, ja. Ik heb vroeger veel geluisterd naar Neerlands Hoop, een toen revolutionaire cabaretgroep van Vermeulen en Freek de Jonge. Vermeulens nummers zitten goed in elkaar. Hij schrijft sterke, eerlijke en een beetje gekke teksten.'

Bad

Net zoals Fulco, trouwens. 'Fulco straalt spelvreugde uit. Hij is erg goed in het spelen van zichzelf,' vertelt Michiel Venmans, de regisseur van de clip die nog niet (wel bijna) afgestudeerd is van het Ritcs, maar al achter de camera stond voor Mauro Pawlowski, de concertfilm van Eefje de Visser en ook de videoclip van Fulco's laatste single Faam inblikte.

© Jef Boes

'We hebben de videoclips tijdens de lockdown al bellend gemaakt', zegt Venmans. 'Niet mijn favoriete manier om te regisseren, maar Fulco is een heel dankbare artiest voor noodoplossingen.' Wanneer we bellen zit Michiel 'the bathing director' Venmans naar eigen zeggen in bad. Een noodoplossing voor de tropische temperaturen? 'Ik zit eigenlijk continu in bad. Het klimaat past zich aan aan de warmte van het water.'

Knokpartijen

Na de telefoontjes gingen de artiesten elk hun eigen weg. Fulco stak zijn broek af voor de camera - niet om te alluderen op zakenmannen die op zoomvergaderingen alleen een hemd blijken aan te hebben, maar gewoon, omdat hij het grappig vond. En Venmans bekeek uren archiefmateriaal van cynische en minder cynische politici, mooiepakkengedrag, en flauwvallende parlementariërs.

Dingen die Fulco soms gestolen kunnen worden, zeker nu. 'Ik zet me even emotioneel af van wat er allemaal gebeurt. Ik zag al het mooie in de wereld niet meer. Bovendien levert woede je niet altijd veel op. Soms zoek je het kwade in de buitenwereld en vergeet je naar binnen te kijken.' Naar binnen kijken doet Fulco op zijn ep, die dit najaar uitkomt en waarvan Politiek en Faam voorproefjes zijn. 'De ep is een pseudopsychologische analyse van iemand die De Opflakkeraar heet', zegt Fulco nog. 'Toevallig komt het woord "opflakkering" nu heel erg in de media. Maar noem de plaat vooral niet autobiografisch.' En noem het ook niet politiek.

