Ze schreef een sciencefictionplaat, verhuisde op haar 21e naar Londen en begon te borduren om het allemaal wat minder eng te maken. Bekijk de nieuwe videoclip van Lorana hier in première.

'Distance makes the heart grow fonder' is samen met 'dance like nobody's watching' een quote die je ergens in een mooi handschrift op een porseleinen sierbord aan de muur ziet hangen bij mensen die sierborden aan de muur hangen. Of bij wie al eens naar het buitenland verhuisde. De 23-jarige Lorana maakt minimal pop en verkaste op haar 21e met haar vriend naar Londen om er een master in songwriting te behalen. Sindsdien pendelt ze tussen het Limburgse Alken, haar geboortedorp, en de derde grootste stad van Europa.

'Ik ben verdwaald in Londen, kan je aan de telefoon blijven?', vraagt ze op Am I?, de eerste single van haar tweede ep Here In Between die deze herfst uitkomt. Haar eerste ep was een sciencefictionverhaal, voor de tweede haalt ze de mosterd dichter bij huis. Of net ver van huis, het is maar hoe je het bekijkt. Tweede single Countless First Times gaat dan weer vooral over Alken, waar Lorana opgroeide. Waar ze weet welke bulten op de weg zitten, welke straatlampen flikkeren en waar het vaak overstroomt. 'Pas in Londen besefte ik dat een dorp je maakt tot wie je bent. Je eerste hond, een eerste keer een familielid verliezen tot de eerste keer muziek uitbrengen: het tekent je.'

Cottagecore

Of de eerste keer dat je naar een ander land verhuist. Met field recordings vertaalde Lorana het gevoel van tussen twee plaatsen te leven naar muziek. Ze nam samples op in het ouderlijk huis en in haar studioflat in Londen. Van de keukenschuif die opengaat en het water dat in het bad klotst tot het openklikken van haar Italiaans kruidenpotje. In de clip toont ze dan weer oude filmrolletjes van de 'eerste keren': de eerste keer jarig, de eerste keer zonder steunwieltjes fietsen. Alsof het cottagecore was, de internettrend waarbij tieners (en niet-tieners) terugkeren naar simpelere tijden door paarden te aaien, bloemen te drogen en in de beek te zwemmen. Door het plattelandsleven te verheerlijken, dus.

En door te borduren. Voor het artwork van Here In Between printte Lorana samen met haar vriend en grafisch ontwerper Arthur Coppens analoge foto's op T-shirts, waarop ze dan borduurde om die daarna nog eens in te scannen. Nog voor de lockdown half Instagram een nieuwe hobby gaf, leerde Lorana al borduren. Een ideale manier om even afstand te nemen van het fulltime muziek maken in een metropool - ook op dit vlak laat afstand het hart groeien.

Op Leicester Square in die metropool ging Lorana vaak op straat spelen. 'Ik was heel zenuwachtig de eerste dag. Het verschil tussen Hasselt en Leicester Square is groot. Gelukkig zijn er in Londen nog veel andere straatmuzikanten. Je creëert een beurtrol, leert elkaar kennen en inspireert elkaar. Het is akelig, maar je bent nooit alleen.' 'Je bent nooit alleen', het kan nog zo'n quote op een porseleinen bordje zijn.

