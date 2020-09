Mayra Andrade is een vrouw van de wereld en laat zich niet graag in een muzikaal hokje laat steken.

Leeftijd 35 Locatie: Lissabon Instagram: @mayraandradeofficial In het kort: Vrouw van de wereld. Zoekt graag muzikale grenzen op.

In het lang: Haar ouders zijn Kaapverdisch, ze werd geboren op Cuba, ze verhuisde later naar Senegal, Angola, Duitsland, Frankrijk en Kaapverdië, momenteel opereert ze vanuit Lissabon en ze zingt in het Creools, Portugees, Frans en Engels. Geen wonder dat Mayra Andrade zich niet graag in een muzikaal hokje laat steken. 'Ik was niet geïnteresseerd in zingen op de manier dat iedereen het deed', vertelde ze in een interview met The Independent. 'Ik heb in verschillende landen gewoond, allemaal met andere muziek, ritmes, geuren en kleuren. Dat had allemaal invloed op de muziek die ik wilde maken.' Die klinkt als een soort verslag van haar leven, met een soundtrack die onder meer traditionele Kaapverdische muziek, afrobeat, jazz en pop omvat.

Andrade is geen nieuwkomer meer. Veertien jaar geleden debuteerde ze met het album Navega, waarna ze prompt werd vergeleken met de iconische Kaapverdische zangeres Cesária Évora. Intussen heeft ze al vijf albums op haar naam staan, waarvan het recentste Manga (2019) het meest poppy is geworden. Haar songs zitten nog steeds diepgeworteld in de Kaapverdische tradities, maar tegelijk zoekt Andrade een steeds universelere sound op. En dat wordt gesmaakt: het levert haar miljoenen streams, een veelbekeken passage op het invloedrijke YouTube-kanaal Colors en een plekje op Les Nuits in de Botanique op.

Een willekeurige quote: 'Voor Afrikaanse muzikanten is er altijd de druk om traditioneel te zijn. Het publiek heeft bepaalde verwachtingen omdat je Afrikaans bent, het wil iets exotisch. Maar louter voldoen aan die verwachtingen kan na verloop van tijd zinloos worden. Je hoort toch ook niemand tegen popzangers klagen dat ze niet pop genoeg zijn?'

In concert: 1/10 in de Botanique, Brussel. Alle info: botanique.be

