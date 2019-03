Nilüfer Yanya over de weg naar het succes: 'Aha, de BBC kent me. Dan is het officieel: ik besta'

Casual joggingbroek, witte sneakers, lange krullen opgestoken in een paardenstaart: face to face, net niet opgeslokt door een vierpersoonssofa, oogt Nilüfer Yanya een pak jonger dan de 23 lentes in haar bio. Ze praat bedachtzaam, kiest haar woorden, joviaal, maar met professionele gereserveerdheid. Helemaal nieuw zijn interviews dan ook niet voor de Londense. Al in 2016, het jaar van haar debuutsingle, dichten media en smaakmakers haar en haar soulvolle gitaarsongs een mooie toekomst toe - en dat terwijl ze nog steeds bij mama en papa inwoonde.

...