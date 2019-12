Urbanfestival Fire Is Gold heeft zijn eerste naam voor volgend jaar gelost: Burna Boy. De Nigeriaanse ster komt op 29 augustus naar Antwerpen als hoofdact.

Als 2019 het jaar van de Afrikaanse invasie in de popmuziek wordt genoemd, is dat voor een groot deel te danken aan Burna Boy. De Nigeriaan is in eigen land al jaren een fenomeen, maar brak dit jaar ook in de rest van de wereld door. Hij speelde op Coachella, werd door Beyoncé uitgenodigd voor een compilatie-album rond The Lion King, kan volgende maand een Grammy Award winnen met zijn eigen plaat African Giant, is te horen op het nieuwe album van Stormzy en verkocht in ons land Paleis 12 uit.

Wie dat concert miste of Burna Boy nog eens wil zien, mag beginnen uitkijken naar Fire Is Gold. Het Antwerpse urbanfestival strikte de zanger als headliner voor volgende zomer. Het wordt de vierde editie van het event en de tweede keer dat het festival op de Antwerpse Middenvijver plaatsvindt. Daar neemt Fire Is Gold sinds vorig jaar de plek en de datum in van Laundry Day, dat niet meer bestaat.

Het festival pakt dit jaar ook voor de eerste keer uit met een festivalcamping. 'Door de snelle groei van het festival vinden we het noodzakelijk om een veilige slaapplaats te voorzien voor onze bezoekers', klinkt het bij Fire Is Gold. ' Deels op de wei, deels in het bebost gebied kunnen wij een camping voorzien om die chille urban vibes van de festivaldag verder te zetten.'

De ticketverkoop start op 19 december met een beperkt aantal tickets aan 25 euro per stuk. Campingtickets zijn vanaf dan beschikbaar aan 25 euro voor twee nachten.