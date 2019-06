De jonge zangeres kneedde Walk On The Wild Side tot een laidback elektrojuweeltje.

Dat het Zeebrugse muziek-, mode- en foodfestival Wecandance dit jaar rond het thema Safari Nomads draait, wist u misschien al. Ook de line-up, met goed volk als Kölsch, Mind Against en Joyhauser erop, is al even bekend.

Nu lanceert de organisatie ook voor het eerst een themalied. Het werd een dansbare cover van Lou Reeds klassieker Walk On The Wild Side, ingezongen door Tessa Dixson. Voor de Brits-Brusselse belofte, begin dit jaar nog winnaar van De Nieuwe Lichting, is het de derde release in korte tijd, na haar passage op Look At Me van Warhola en haar eigen track Ignited. Dixson staat uiteraard ook de affiche van het festival.

Wecandance vindt plaats van 9 tot en met 11 augustus. Tickets en info vindt u hier.