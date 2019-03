De drie jongste laureaten van Studio Brussels talentenjacht De Nieuwe Lichting mochten de Daft Studios in hartje Ardennen een week lang inpalmen. Een van hen, de Frans-Engelstalige Tessa Dixson, waagt zich aan een Lou Reed-cover met elektrobeats. 'Ik wil niet gewoon het zoveelste zingende meisje zijn.'

Woensdag 27 februari, 14 uur.

'Goed nummer! Zelf geschreven?' vraagt drummer Gert Malfliet plagend aan Tessa Dixson, een zelfverklaarde 'girl in black singing sad songs'. We zitten in de controlekamer naar haar versie van Lou Reeds Walk on the Wild Side te luisteren, een cover die ze op vraag van WeCanDance 2019 en zijn 'Safari Nomads'-thema maakt.

...