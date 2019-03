De drie jongste laureaten van Studio Brussels talentenjacht De Nieuwe Lichting mochten de Daft Studios in hartje Ardennen een week lang inpalmen. Een van hen, David Ngyah, freestylet erop los met half Blackwave aan zijn zijde.

Dinsdag 26 februari, 14 uur.

'Oh what a lovely precious dream, to be young, gifted and black.' David Ngyah smeert zijn stem met een streepje Nina Simone, alvorens zich in de Daft Studios op zijn eigen werk te storten. Motownmuziek van de moderne soort, vermengd met een vleugje hiphop: zo klinkt het ongeveer.

...