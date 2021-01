Op Eurosonic wordt nieuw talent in de kijker gezet met de Music Moves Europe Talent Award. Onder meer Lous and the Yakuza, Alyona Alyona, Inhaler en Rimon gingen met een award naar huis.

Net als het heel festival vond ook de awardceremonie van deze derde editie digitaal plaats. Alyona Alyona, Inhaler, Julia Bardo, Melenas, Rimon, Sassy 009, Vilda an Lous and the Yakuza vielen in de prijzen. Die laatste werd enkele weken geleden nog door Knack Focus verkozen tot Mens van het Jaar 2020.

Deze jaarlijkse Europese prijs voor populaire en hedendaagse muziek, medegefinancierd door het programma Creative Europe, belicht opkomende artiesten die het Europese geluid van vandaag en morgen vertegenwoordigen. Doel is om hun internationale carrières een duwtje in de rug te geven. De 8 winnaars ontvangen een geldprijs van 10.000 euro en ondersteuning bij het uitbouwen van hun carrière.

