Kompass Klub krijgt positief advies: 'Kans reëel dat we woensdag weer opengaan'

De auditeur van de Raad van State heeft vrijdagvoormiddag een positief advies gegeven aan de Gentse Kompass Klub. Dat schrijft Het Nieuwsblad op gezag van Walter Damen en Els Vereecke, advocaten van Kompass Klub, en is door Vereecke ook aan Focus.be bevestigd.

Uitbater Jens Grieten diende vorige week een klacht in tegen de stad Gent, nadat burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) besloot om Kompass Klub, een van de bekendste technoclubs van ons land, voor vier maanden te sluiten wegens drugsfeiten. In januari overleed een medewerker van de club mede door de inname van een hoge dosis XTC. Een week later moest er iemand worden gereanimeerd.

Dat de auditeur van de Raad van State zich nu achter de club schaart, is een opsteker voor Grieten en zijn team, maar dat betekent nog niet dat de sluiting sowieso wordt opgeheven. Volgens advocaten Walter Damen en Els Vereecke is de kans reëel dat de Raad van State het advies van de auditeur wel zal volgen. 'Dat zou betekenen dat Kompass Klub woensdag opnieuw kan openen', zegt Vereecke. De Clercq zelf liet in zijn besluit al de mogelijkheid open dat Kompass Klub al na twee maanden en extra veiligheidsmaatregelen weer zou openen.

Ondertussen proberen de uitbaters van de Gentse club om de events van de volgende maanden te verplaatsen naar andere locaties. Zo ging de vijfde verjaardag van het feestconcept Trillers vorig weekend door in discotheek Kokorico en is het event van vrijdagavond verplaatst naar De Shop in Antwerpen.