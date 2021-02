Ze haalden de selectieronde van Sound Track en stonden in de halve finale van Humo's Rock Rally, maar toch vielen bedroomfolkers Marie Van Uytvanck (21) en Amber Piddington (19) uit de lucht toen ze De Nieuwe Lichting wonnen.

Op de livestream van Studio Brussel was te zien hoe jullie een acrobatisch vreugdedansje maakten.

...

Op de livestream van Studio Brussel was te zien hoe jullie een acrobatisch vreugdedansje maakten. Marie Van Uytvanck:(lacht) We waren héél blij. Het voelt nog steeds een beetje raar, zeker omdat we het door corona niet echt konden vieren. Amber Piddington:We hadden totaal niet verwacht dat we zouden winnen, als jonkies tussen al die getalenteerde artiesten. Bovendien viel De Nieuwe Lichting pal tijdens mijn examens, waardoor ik nauwelijks tijd heb gehad om te bekomen. Ik ben nog steeds bang dat ik elk moment kan ontwaken en opnieuw een helse promoweek moet doen. (denkt na) Al zit mijn acuut slaaptekort daar misschien voor iets tussen. Ik heb mijn rechtenstudie een beetje verwaarloosd, maar zo'n kans krijg je nu eenmaal maar één keer. Het gaat hard voor jullie. En dat terwijl jullie nog maar een dik jaar samen spelen. Van Uytvanck: Klopt. We hebben elkaar in 2018 ontmoet op de Pride in Antwerpen, maar heel veel contact hadden we aanvankelijk niet. Tot ik een jaar later deelnam aan Sound Track, mijn gitarist op het laatste moment cancelde en ik plots een bericht van Amber kreeg. Piddington: Ik heb mezelf uitgenodigd. (lacht) Het voelde meteen heel juist aan, dus zijn we als duo doorgegaan. Hoe frustrerend is het om De Nieuwe Lichting te winnen in concertloze tijden? Piddington: Natuurlijk is het fijn om airplay te krijgen, maar ik denk dat we het effect van De Nieuwe Lichting pas echt zullen voelen als we opnieuw mogen optreden en er meer mensen in de zaal staan. Van Uytvanck: Met ons tweeën op een podium staan en een hele zaal muisstil krijgen, dat blijft het allerbeste gevoel. Daar kan geen enkel livestreamconcert tegenop. Gelukkig hebben we afgelopen zomer veel mogen spelen. We zijn nog relatief klein en maken softe shit: ideaal voor coronaproof concerten. Wat verwachten jullie van de begeleiding van Trix en Vi.be? Piddington: We kijken vooral uit naar de bandcoaching op livevlak in Trix, want het is absurd hoe brak we momenteel repeteren. Gewoon op mijn kot, met amper materiaal. Tijdens concerten worden we geregeld geconfronteerd met onze technische beperkingen, dus daar willen we zeker iets aan doen. Jullie waren, samen met Aili van Aili & Transistorcake, vreemd genoeg de enige vrouwen in de finale. Van Uytvanck: We hadden dat zelf pas door toen we de kritische Facebookreacties lazen. Uiteindelijk draait De Nieuwe Lichting om de muziek en wil je winnen op basis van je talent, maar het is wel vreemd dat er minder vrouwelijke finalisten waren dan vorig jaar. Piddington: Ik vrees dat de hele muzieksector met een diversiteitsprobleem kampt. Van Uytvanck:(knikt) Het is een moeilijke kwestie waar helaas geen kant-en-klare oplossing voor bestaat. Bij deze een warme oproep aan alle vrouwelijke muzikanten die meelezen: schrijf je volgend jaar in voor De Nieuwe Lichting! Jullie leerden elkaar kennen op de Pride, met jullie debuutsingle 1712 sprongen jullie in de bres voor slachtoffers van seksueel geweld, opvolger Bad Grades gaat over mentale gezondheid en Marie deelde haar coming-outverhaal in de podcast Uit de podkast. Iets zegt me dat jullie geëngageerde artiesten zijn. Van Uytvanck: Als je de kans krijgt om iets aan te kaarten, kun je die maar beter grijpen. Na 1712, een samenwerking met de gelijknamige hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, vertelden veel mensen ons dat ze niet eens wisten dat er zo'n hulplijn bestond. Piddington: Niet dat onze muziek een soort zelfhulpboek moet worden. We schrijven gewoon over wat ons bezighoudt. Als andere mensen daar steun in vinden, des te beter.