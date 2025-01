‘#LikeMe’-actrice Amber Aerts is nu al het nieuwe idool van uw kinderen

LEEFTIJD 18 LOCATIE Diepenbeek INSTAGRAM @amber_aerts IN HET KORT Actrice en zangeres. Speelt de hoofdrol in de nieuwe #LikeMe. Nu al het idool van uw kinderen.

Amber Aerts was acht toen ze voor het eerst meespeelde in een musical bij een theatergezelschap in Limburg. ‘Ik speelde een meisje met astma en werd ontvoerd naar Amerika. Meer weet ik niet meer, behalve dat mijn mama aan de zijkant stond om mijn tekst bij te houden.’ Muziek is Aerts met de paplepel ingegeven. Haar moeder zingt, haar vader speelt tuba en haar ouderlijke huis in Diepenbeek staat vol instrumenten. Toen ze amper drie was, werd ze naar de zangles gestuurd. ‘Ik heb babyfoto’s van mezelf met een micro in de hand. Ik denk dat mijn ouders iets doorhadden.’

De jaren nadien bracht ze haar vrije tijd door bij amateurgezelschappen en in het conservatorium waar ze geschoold werd tot klassieke zangeres. Op haar achttiende studeerde ze af aan de kunsthumaniora in woordkunst en drama. Aerts’ jeugd leest als één lange opwarmoefening voor het grote podium. Maar toch wilde ze tot voor kort kleuteronderwijs studeren. ‘In mijn zesde jaar humaniora ben ik volledig dichtgeklapt. Ik wilde niet meer spelen. Plots moest ik solo’s maken en voelde ik een enorme druk om dat diploma te halen. Ik wilde sowieso iets met kinderen doen en dan klonk kleuterjuf zijn heel fijn.’

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De zomer voor haar laatste jaar op de schoolbanken had ze, na veel overtuiging van haar zus, auditie gedaan voor een op dat moment nog naamloze ‘muzikale fictiereeks’. ‘Pas in februari, toen ik te horen kreeg dat ik de rol had, vertelden ze dat het om #LikeMe ging. Oh shit, dacht ik. Dit is plots héél echt.’ Pro memorie: voor Pommelien Thijs negen avonden op rij de AB uitverkocht, acht MIA’s won en rollen verzilverde in Knokke Off en Patsers, was ze Caro in #LikeMe. In de reboot speelt Aerts de hoofdrol van Mia, een meisje dat zichzelf hoopt te vinden in Middelkerke. ‘Ik ben me bewust van waar #LikeMe geëindigd is. Maar ik leef in het moment. Als het komt, dan komt het. Zo niet, is dat ook prima. Alles wat me nu overkomt, nemen ze me al niet meer af.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ik vind teksten superbelangrijk in muziek. Dankzij mijn dyslexie heb ik geleerd om die heel snel te onthouden.’

TE ZIEN IN #LikeMe, nu op Ketnet.