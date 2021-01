Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth zijn door de luisteraars van Studio Brussel verkozen tot De Nieuwe Lichting 2021. Dat heeft de radiozender donderdag bekendgemaakt. De laureaten winnen een adviestraject bij muziekplatform vi.be en professionele begeleiding op maat in het Antwerpse muziekcentrum Trix.

Iets vrouwelijks, iets met gitaren en iets anders: dat lijkt al sinds Tessa Dixson, Mooneye en David Ngyah in 2019 met de prijs gingen lopen de trend in De Nieuwe Lichting, de muziekwedstrijd van Studio Brusel. Dit jaar mogen bedroomfolkduo Kids With Buns, de rockers van Ramkot en psychpopproject The Haunted Youth zich De Nieuwe Lichting kronen. Ze treden zo in de schoenen van Sunday Rose, Crooked Steps en The Radar Station.

Ze haalden de voorrondes van Sound Track in 2019, schopten het dit najaar tot de finale van Humo's Rock Rally en kaapten zonet de hoofdprijs van De Nieuwe Lichting weg: Kids With Buns krijgt steeds betere punten. 'Over bad grades zingen en toch De Nieuwe Lichting winnen, Kids With Buns kan dat. Wat Marie Van Uytvanck en Amber Piddington nog kunnen, is beklijvende slaapkamerfolk op het kruispunt tussen Phoebe Bridgers en Alt-J schrijven,' zegt Michael Ilegems, chef van Knack Focus en naast dj Black Mamba, Thibault Christiaensen (Equal Idiots) en Jeroen De Pessemier (The Subs) jurylid bij De Nieuwe Lichting.

Waar Kids With Buns hun muziek omschrijft als 'eerlijke en melancholische indie waar je niet ongelukkig van wordt', klinkt The Haunted Youth wél verdrietig. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. 'Psychedelisch, filmisch, nostalgisch: The Haunted Youth, het indie-eenmansbedrijfje van Alkenaar Joachim Liebens, is het allemaal,' is het verdict van Ilegems. 'Zijn Teen Rebel brengt MGMT en de vroege Tame Impala in herinnering. Triptip van de dag!'

De Nieuwe Lichting zou de Nieuwe Lichting niet zijn als er niet ook een klassieke gitaarband tot winnaar wordt verkozen. Die eer viel dit jaar Ramkot te beurt. 'Deze Gentenaren dragen dan wel propere witte hemdjes, de geluidsmuur die ze optrekken hoeft bepaald niet onder te doen voor die van Royal Blood. Hun inzending, een stonerrocksong in vijftig tinten Red, bevat verschillende tempo's maar één niet mis te verstane boodschap: rammen,' dixit Ilegems.

Daarnaast haalden ook Aili & Transistorcake, Berry, Jibran, Grizmo, Simon en Fabian Rasti de finale. Die wordt live uitgezonden vanuit het Antwerpse muziekcentrum Trix door Eva De Roo, Max Vryens en De Nieuwe Lichting-gezicht Rik De Bruycker. Het prijzenpakket is dit jaar uitgebreid: naast professionele begeleiding op maat in Trix, winnen de drie winnaars ook een adviestraject bij muziekplatform vi.be.

