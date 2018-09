Jeff Tweedy brengt dit najaar een nieuw album uit 'over de dood van mijn vader en Trumps Amerika'

Tweedy's nieuwe soloworp, net als voorganger Sukierae (2014) opgenomen met zijn oudste zoon Spencer aan de drums en dit keer ook met zijn jongste telg Sammy op backing vocals, kondigt zich aan als de meest directe, persoonlijke en autobiografische plaat die hij tot nu toe heeft geschreven. 'Het is te zeggen: ik heb dit keer meer moeite gedaan om de luisteraar als een persoonlijke vriend te beschouwen, en niet als een consumer of art', lacht Jeff Tweedy in Knack Focus.

'Mijn vader is vorige zomer overleden, en dat is waar de plaat over gaat', zegt hij. 'Dat, en Trumps Amerika. En geloof me: Trumps Amerika is véél erger dan de dood van mijn vader. Hij is een vredevolle dood gestorven, in de nabijheid van alle belangrijke mensen in zijn leven.'

Ook Jeff Tweedy, zijn vrouw Susie en zijn twee zonen waren bij hem toen hij stierf, in het ouderlijke huis van de Tweedy's in Belleville, Illinois. 'We hadden ons allemaal rond hem verzameld in de woonkamer. Het is het soort dood dat elk van ons oké zou vinden, denk ik.'

Delen Mijn nieuwe plaat gaat over de dood van mijn vader en Trumps Amerika. En geloof me: Trumps Amerika is véél erger dan de dood van mijn vader Jeff Tweedy

'Even voordien is mijn moeder overleden, in datzelfde huis. Ook zij heeft een relatief mooie dood gehad. Ze was met haar vrienden aan het kaarten - iets wat ze meer dan veertig jaar lang elke maand heeft gedaan - toen ze plots een hartaanval kreeg. Baf, en het was voorbij. Afzien was er niet bij. Maar wees gerust, niemand van ons zal nog in dat huis wonen. Er zal daar dus geen Tweedy meer sterven.' (lacht)

Lees het volledige interview met Jeff Tweedy, een dubbelgesprek met Bram 'The Bony King of Nowhere' Vanparys over ornithologie, jezelf voordoen als The Boss en besties zijn met Bawb, in onze +zone of in Knack Focus van 19/9.