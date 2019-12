In de studio met een Belgische band. Deze week: Schntzl.

'De collage, dát maakt muziek maken bij Schntzl mooi. Neem een beeld, zet er een ander beeld over, en je ziet plots wat je niet zag, kleuren en tegenkleuren. Net zoals de foto uit de studio hierboven. Hoe Koen Gisen als een geest naast ons lijkt te zitten: daar draait het om.'

Ja, hun manier van werken is een beetje veranderd, geeft drummer Casper Van De Velde (l.) toe. Bij hun debuutplaat Schntzl (2017) en de ep Paper, Wind (2018) vertrok hij, in duo met pianist Hendrik Lasure (r.), geregeld van een zo goed als wit blad. Opvolger Catwalk, die er in het voorjaar aankomt, krijgt een iets andere kleur. De kunst wordt om al hun nevenprojecten - Warm Bad, Donder, Bombataz, An Pierlé Quartet - buiten de deur te houden. 'Ongetwijfeld is er wel een kruisbestuiving, maar we proberen die projecten apart te bekijken', zegt Lasure. 'Elk idee heeft een eigen plekje. Het is alsof we in ons hoofd verschillende brievenbussen hebben en weten: dit muziekje past in die bus, en dat andere dáár.'

De twee zijn zowat geadopteerd door Koen Gisen en zijn eega, zangeres An Pierlé. 'We hebben hen leren kennen toen we de eerste plaat gingen opnemen in Studio La Patrie', vertelt Van De Velde. 'An heeft Hendrik toen uitgenodigd voor een residentie in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. En kijk, intussen zijn we samen het An Pierlé Quartet geworden, met Koen erbij. Laatst hebben we nog een reprise gespeeld van Sylvia, het muziektheaterproject over schrijfster Sylvia Plath. Een beetje raar voor ons: het is een totale reproductie van de compositie bij het stuk. Als je dat honderd keer hebt gespeeld, kom je op nieuwe levels van bewustzijn. (lacht) In april doen we samen een tourtje.'

Gisen, die binnen de jazzscene stilaan bekendstaat als de Belgische Daniel Lanois, is als producer bovenal een goeie psycholoog, vindt Lasure. 'Hij heeft natuurlijk een mening over wat een plaat zou moeten worden, maar hij schat heel precies in wanneer hij zich op de achtergrond houdt. En dan lost hij met één zin een moeilijke situatie op. Geniaal.' Van De Velde: 'Nog los van zijn technische kwaliteiten: wie hij is als mens. Koen zit vol verhalen, vol kennis, dat trekt mij aan.'