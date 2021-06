Het EK voetbal is onverwachts het felle strijdtoneel voor lgbtq-rechten in Hongarije geworden. Maar wacht maar tot de popwereld zich met het debat moeit, schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel. 'Hebben ze bij Fidesz eigenlijk wel al van Instagram en TikTok gehoord?'

Ergens zit Viktor Orbán momenteel af te tellen naar 11 juli. Niet omdat de Hongaarse elf de finale van het Europees kampioenschap kunnen spelen (ze werden eruit geknikkerd door Duitsland), maar wel omdat de Hongaarse premier onverwacht in een internationaal wespennest terechtgekomen is. Eén burgemeester, in München, die met een regenboogstadion een statement wilde maken tegen de draconische anti-lgbtq-wet in Hongarije, meer was er niet nodig om alle ogen van de wereld op het ultraconservatieve regime in Boedapest te richten. Hoe sneller het tornooi voorbij is, hoe beter voor Viktor Orbán. Dan gaat die hele storm wel liggen. Denkt ie. Want dat net de voetbalwereld zich solidair zou tonen met de lgbtq-gemeenschap, die had hij echt niet zien komen. Wanneer in Wembley de finale achter de rug is, kan Orbán terug over tot de orde van de dag: alle kritiek op zijn beleid van de hand doen door met de vinger te wijzen naar de al te grote bemoeienissen van de EU. Wat staat er precies in de controversiële wet? Dat min-achttienjarigen op school en in de media niet meer mogen blootgesteld worden aan 'inhoud die homeseksualiteit en genderverandering portretteert of promoot'. Nu controleert Orbán al lang zo goed als alle media in Hongarije. Veel inhoud die afwijkt van de lijnen die zijn rechts-conservatieve partij Fidesz uitzet valt er niet te rapen in de nationale kranten of op tv. Bedenk ook dat de Hongaarse staatsopera al in 2018 de geplande voorstellingen van de musical Billy Elliot schrapte, wegens zogenaamde homoseksuele propaganda.Het is Orbán en Fidesz dus menens. En toch vraag ik me af hoe ver ze willen (of kunnen) gaan in hun strijd tegen al die 'corrumperende' lgbtq-invloeden. Het is één ding om een vijandbeeld te creëren, te preken over normen en familiewaarden, en te beweren dat je het allemaal doet ter bescherming van de onschuldige kinderzieltjes. Het is iets heel anders om de hele jongerencultuur te zuiveren van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, en queers. Vliegen series als Ru Paul's Drag Race, Pose, Sex Education, en Modern Family van Netflix? Kan het lesbisch koppel in Friends nog door de beugel? Zullen films als Priscilla, Queen of The Desert, Moonlight, Call Me By Your Name, en My Own Private Idaho nog op de Hongaarse tv-schermen te zien zijn? Of enkel in de heel late uurtjes? Mogen minderjarigen auteurs als Oscar Wilde en James Baldwin nog ontlenen in de bibliotheek? Mag je met je kind nog binnen in het museum, voor een expo van pakweg Gilbert & George of Andy Warhol? En dan hebben we nog niks over popmuziek gezegd. Is Viktor Orbán van plan om Taylor Swift te muilkorven, wanneer ze nog eens neerstrijkt op Hongaarse bodem? De zangeres staat bekend als groot bondgenoot van de lgbtq-gemeenschap, en kijkt niet op een statement meer of minder. Zullen de minderjarige, Hongaarse fans van Harry Styles nog een ticketje kunnen bemachtigen voor zijn optredens, of zal de politie klaar staan in de coulissen, voor mocht de superster het in z'n hoofd halen om nog eens in een jurk te verschijnen of met de regenboogvlag te zwaaien? Als de heisa op het EK Orbán op de zenuwen werkte, wacht maar tot Swift en Styles, samen met onder meer Lady Gaga, Miley Cyrus, Sam Smith, Lil Nas X, Ariane Grande, en de K-popidolen van BTS zich met het debat beginnen moeien. Anders gezegd: je moet in de huidige popwereld al héél ver zoeken om iemand met naam en faam te vinden die zich níet categoriek achter gelijkheid en inclusiviteit schaart. Hebben ze bij Fidesz eigenlijk wel al van Instagram, TikTok, en YouTube gehoord? Of gaan ze in Hongarije China achterna en het hele internet censureren?Viktor Orbán voert een absurde strijd. Homoseksuelen en transgenders stigmatiseren en discrimineren uit lokaal politiek gewin, eigenlijk is het zielig. De sterke man van Hongarije is een Don Quixote die tegen roze windmolens vecht.