Ze werd eerder al tot R&B-prinses en indiequeen gekroond, maar Tsar B is daarnaast ook een steengoede songwriter die veel belang hecht aan esthetiek. Die eigenschappen bundelt ze in de nieuwe videoclip voor Escapist, die je hier in première kan bekijken.

Het gaat hard voor Justine Bourgeus. Ze floreerde als violiste bij School is Cool, sloeg in 2016 een nieuwe weg in onder het pseudoniem Tsar B en wordt sindsdien bedolven onder zowel Belgische als internationale lofbetuigingen. Ze maakte al nummers met The Subs en Mauro Pawlowski, en ook de titelsong Back to Black (een cover van Amy Winehouse) met Oscar and the Wolf voor de film Black ligt nog vers in het geheugen. Daarnaast verzorgde ze de soundtrack voor de Canvasreeks FC United en scoorde ze een YouTube-hit met bijna 40 miljoen views dankzij de choreografie van Canadees Alexander Chung, zelf een groot bewonderaar van Bourgeus.

Ook bouwde Tsar B al een stevige live-reputatie op en heeft ze ondertussen één langspeler, drie ep's en een theatrale concertfilm op haar teller. Eén van de beklijvendste nummers op haar laatste ep Unpaintable is ongetwijfeld Escapist, waarvan de videoclip met een jaar vertraging hier in première gaat.

The Matrix

De lyrics 'I'm an escapist / I put my shoes on / when he comes to close' verraden bij Bourgeus een nood om mensen te ontwijken. 'Ik ben zeker geen conflictvermijder. Al heb ik het wel moeilijk om tegen mensen te zeggen dat ze niet goed hebben opgeruimd, bijvoorbeeld. (lacht) Maar het lied gaat eerder over het ontwijken van mijn diepste gevoelens. Ik heb in de periode dat ik Escapist schreef enkele grote levensbeslissingen genomen en dacht daarom dat ik wegliep van mijn verleden. Ik twijfelde toen heel veel aan mezelf.'

Het is ondertussen al meer dan een jaar geleden dat Bourgeus de tekst voor Escapist schreef. Haar zelftwijfel is grotendeels verdwenen en ze ontdekt nu ook een andere betekenis in haar eigen lyrics. 'Weglopen hoeft niet per se escapisme te zijn. Het is fout dat mensen zich daarvoor schuldig voelen. Ik was in het verleden juist een ontwijker door niet weg te lopen. Je kan het vergelijken met The Matrix: je kan kiezen of je wakker wordt of in een comfortabele droom blijft zitten. Dat komt ook terug in de videoclip. Je ziet een vrouw weglopen en uiteindelijk transformeren in haar omgeving, verweven met planten. Zo wordt ze een deel van de natuur: langs de ene kant heel monsterlijk, maar langs de andere kant ook ongerept en puur.'

Om die natuur tot leven te brengen, deed Tsar B beroep op het visuele talent van Frans CGI-kunstenares Sybil Montet. 'Ik was altijd al een grote fan van haar prachtige landschappen. Ze creëert haar eigen utopische wereld door de natuur opnieuw uit te vinden met felle kleurtinten. De combinatie van een donker decor met gifgroene en koraalrode schakeringen komt overeen met de kleuren die ik zie wanneer ik mijn muziek speel.' Ontdek hier hoe dat eruitziet.

