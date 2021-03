Beyoncé brakt het record met intussen 28 Grammy's, Taylor Swift won Album van het Jaar, Megan Thee Stallion was Revelatie van het Jaar en Billie Eilish won Plaat van het Jaar.

De Amerikaanse superster Beyoncé, die niet verwacht werd, kreeg zondag een Grammy in de categorie Beste R&B-uitvoering voor het nummer 'Black Parade'. Daarmee verzamelde de 39-jarige zangeres tot hiertoe in haar carrière al 28 Grammy's, een record voor een vrouwelijke artieste en een evenaring van het absolute record, dat ze nu deelt met superproducer Quincy Jones.

'Als kunstenaar', zei ze, 'geloof ik dat het mijn taak is, en ons aller taak, om de tijd te reflecteren. En wat een moeilijke tijd was het'.

Beyoncé, die aan de leiding stond met negen nominaties, won eerder tijdens de uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen ook al de awards voor Beste Muziekvideo voor de clip van 'Brown Skin Girl', en voor Beste Rapnummer en Beste Rap-uitvoering ('Savage').

Swift evenaart Frank Sinatra, Stevie Wonder en Paul Simon

Taylor Swift is the FIRST female artist to win Album of the Year at the Grammy's THREE TIMES pic.twitter.com/dNIH7rsilZ — BuzzFeed (@BuzzFeed) March 15, 2021

Taylor Swift won in de categorie Album van het Jaar, voor haar plaat 'Folklore', de eerste van twee quarantaineplaten die Swift in 2020 uitbracht. Ze is daarmee meteen de eerste vrouwelijke artieste aan wie die eer drie keer te beurt viel. In 2010 kreeg ze de felbegeerde Grammy al voor 'Fearless' en in 2016 voor het album '1989'. Met haar drie prijzen in deze categorie evenaart ze Frank Sinatra, Stevie Wonder en Paul Simon. Er is volgens The New York Times wel een klankingenieur die 4 keer in deze categorie won.

Swift was zes keer genomineerd, maar won slechts in één categorie.

H.E.R

De Amerikaanse R&B-zangeres H.E.R. won de Grammy voor Nummer van het Jaar voor 'I Can't Breathe'. Het was een categorie waarin ze het opnam tegen de zwaargewichten (Beyoncé, Swift, Eilish, Dua Lipa) en haar overwinning werd beschouwd als een verrassing. Het nummer werd uitgebracht in de nasleep van de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd vorige lente en is een pleidooi tegen rassendiscriminatie en politiegeweld. De titel van het nummer verwijst naar de laatste woorden van Eric Garner, een zwarte Amerikaan die door verstikking om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door de politie in New York in juli 2014.

Megan Thee Stallion wint in drievoud

🏆 | Megan posing with her three GRAMMY awards.



(📸: Kevin Mazur / Getty Images) pic.twitter.com/hcZAk2sCOj — Megan Charts (@StallionOnChart) March 15, 2021

Billie Eilish won met het liedje 'Everything I Wanted' in de categorie Opname van het Jaar. Die awards zorgen nog weleens voor verwarring, omdat beide prijzen voor een liedje zijn. Nummer van het Jaar is de prijs voor de schrijvers van een nummer, terwijl de Opname van het Jaar-Grammy gaat naar de artiest die het liedje ten gehore brengt.

De Texaanse rapster Megan Thee Stallion, amper 25 jaar en door het magazine Time getipt als een van de meest invloedrijke persoonlijkheden van het jaar, mag zich Revelatie van het Jaar noemen. Ze bracht vorig jaar haar eerste studioalbum uit - 'Good News' - waarvan vooral de singles 'Savage' en 'WAP het goed deden.

Alle winnaars op een rij Album van het Jaar - 'Folklore' van Taylor Swift

Opname van het Jaar - 'Everything I Wanted' van Billie Eilish

Nummer van het Jaar - 'I Can't Breathe' van H.E.R.

Revelatie van het Jaar - Megan Thee Stallion

Beste Muziekvideo - 'Brown Skin Girl' van Beyoncé, Blue Ivy en WizKid

Beste Rapalbum - 'King's Disease' van Nas

Beste Rockalbum - 'The New Abnormal' van The Strokes

Beste Pop vocal album - 'Future Nostalgia' van Dua Lipa

Beste Pop solo performance - 'Watermelon Sugar' van Harry Styles

Beste Pop duo/groep - 'Rain On Me' van Lady Gaga en Ariana Grande

Beste Latin Pop of Urban album - 'YHLQMDLG' van Bad Bunny

Beste R&B-album - 'Bigger Love' van John Legend

Beste Alternatieve album - 'Fetch the Bolt Cutters' van Fiona Apple

Beste Mondiale Popalbum - 'Twice As Tall' van Burna Boy

Geen publiek

De 63ste editie van de Grammy Awards vond plaats in het Los Angeles Convention Center. Er was geen publiek aanwezig als gevolg van de coronacrisis. De winnaars namen hun award vanop afstand in ontvangst.

Gastheer van dienst was Trevor Noah, comedian en presentator van het satirische nieuwsprogramma The Daily Show.

De Amerikaanse superster Beyoncé, die niet verwacht werd, kreeg zondag een Grammy in de categorie Beste R&B-uitvoering voor het nummer 'Black Parade'. Daarmee verzamelde de 39-jarige zangeres tot hiertoe in haar carrière al 28 Grammy's, een record voor een vrouwelijke artieste en een evenaring van het absolute record, dat ze nu deelt met superproducer Quincy Jones.'Als kunstenaar', zei ze, 'geloof ik dat het mijn taak is, en ons aller taak, om de tijd te reflecteren. En wat een moeilijke tijd was het'.Beyoncé, die aan de leiding stond met negen nominaties, won eerder tijdens de uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen ook al de awards voor Beste Muziekvideo voor de clip van 'Brown Skin Girl', en voor Beste Rapnummer en Beste Rap-uitvoering ('Savage'). Taylor Swift won in de categorie Album van het Jaar, voor haar plaat 'Folklore', de eerste van twee quarantaineplaten die Swift in 2020 uitbracht. Ze is daarmee meteen de eerste vrouwelijke artieste aan wie die eer drie keer te beurt viel. In 2010 kreeg ze de felbegeerde Grammy al voor 'Fearless' en in 2016 voor het album '1989'. Met haar drie prijzen in deze categorie evenaart ze Frank Sinatra, Stevie Wonder en Paul Simon. Er is volgens The New York Times wel een klankingenieur die 4 keer in deze categorie won.Swift was zes keer genomineerd, maar won slechts in één categorie. De Amerikaanse R&B-zangeres H.E.R. won de Grammy voor Nummer van het Jaar voor 'I Can't Breathe'. Het was een categorie waarin ze het opnam tegen de zwaargewichten (Beyoncé, Swift, Eilish, Dua Lipa) en haar overwinning werd beschouwd als een verrassing. Het nummer werd uitgebracht in de nasleep van de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd vorige lente en is een pleidooi tegen rassendiscriminatie en politiegeweld. De titel van het nummer verwijst naar de laatste woorden van Eric Garner, een zwarte Amerikaan die door verstikking om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door de politie in New York in juli 2014. Billie Eilish won met het liedje 'Everything I Wanted' in de categorie Opname van het Jaar. Die awards zorgen nog weleens voor verwarring, omdat beide prijzen voor een liedje zijn. Nummer van het Jaar is de prijs voor de schrijvers van een nummer, terwijl de Opname van het Jaar-Grammy gaat naar de artiest die het liedje ten gehore brengt. De Texaanse rapster Megan Thee Stallion, amper 25 jaar en door het magazine Time getipt als een van de meest invloedrijke persoonlijkheden van het jaar, mag zich Revelatie van het Jaar noemen. Ze bracht vorig jaar haar eerste studioalbum uit - 'Good News' - waarvan vooral de singles 'Savage' en 'WAP het goed deden.De 63ste editie van de Grammy Awards vond plaats in het Los Angeles Convention Center. Er was geen publiek aanwezig als gevolg van de coronacrisis. De winnaars namen hun award vanop afstand in ontvangst. Gastheer van dienst was Trevor Noah, comedian en presentator van het satirische nieuwsprogramma The Daily Show.