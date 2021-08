Het dEUS-avontuur van Bruno De Groote eindigt al na drie jaar. De gitarist, die in 2018 Mauro Pawlowski opvolgde, stapt om gezondheidsredenen en na onderling overleg uit de groep. Dat bevestigt dEUS aan Knack Focus.

Bruno De Groote - voorheen vooral bekend als jazz- en bluesgitarist en van zijn werk voor Raymond van het Groenewoud en Axelle Red - vervoegde dEUS in 2018 en was datzelfde jaar aan de zijde van Tom Barman en co. te zien op onder meer TW Classic. In 2019 werkte hij de Europese tournee ter ere van twintig jaar The Ideal Crash mee af.

Onderling overleg

Die tournee zal meteen ook zijn laatste bij dEUS zijn geweest, want om gezondheidsredenen - De Groote kreeg in 2020 een herseninfarct - moet hij het intensief toeren voortaan aan zich voorbij laten gaan en zal hij zich concentreren op kleinschaliger concerten. Bijgevolg werd in onderling overleg met de groep beslist dat hij dEUS verlaat.

Mauro depanneert

Mauro Pawlowski, in 2016 zelf uit dEUS gestapt, vervangt De Groote tijdens de twee geplande concerten op Leuven Air (21/8) en Crammerock (4/9). Het gaat om 'een tijdelijke depannage', aldus de groep.

dEUS werkt momenteel aan een nieuw album dat gepland staat voor 2022.

