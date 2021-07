Van Foo Fighters met disco fever tot een duivelse Bono: we hebben al geslaagdere alter ego's aan het werk gezien.

Dee Gees

...

Dee GeesFoo Fighters die een discoplaat uitbrengen als een tributeband van de Bee Gees is niet per se iets waarop wij zitten te wachten. Zeker niet als die plaat Hail Satin heet en Dave Grohl en co. zich voor de gelegenheid in polyester hullen. Toch is het op 17 juli zover. Gemiste kans om voor Foo Gees te gaan, bovendien.Art NouveauJoni Mitchell besloot in 1976 een Halloweenfeestje bij te wonen als 'een zwarte hipster genaamd Art Nouveau'. Oftewel Joni Mitchell in blackface. Een alter ego dat ze nog vaker bovenhaalde, zoals op de platenhoes van Don Juan's Reckless Daughter uit 1977. Anno 2021 is dat heel, heel raar. Toen was het dat allicht ook.Chris GainesGarth Brooks is vooral bekend als Amerikaanse countryster, maar in de jaren negentig ruilde hij zijn hoed even in voor een sik, eyeliner, een Australisch accent en emotionele alt-rock. Daar werd mee gelachen. Desondanks kondigde Gaines eerder dit jaar zijn comeback aan.Shawty ManeIn 2010 liet Justin Bieber ons kennismaken met zijn rappende alter ego. 'Haha I'm Justin Bieber/ You guys might know me, uh as the guy that sings Baby', rapt hij in zijn freestyle Speaking in Tongues. Shawty Mane was geen lange carrière beschoren.Mister MacphistoZelfs Bono had op een bepaald moment genoeg van Bono. En dus besloot hij in de nineties sporadisch door het leven te gaan als Mister Macphisto, een macaber figuur met een witgeschminkt gezicht, gouden pak, plateauschoenen, lippenstift en duivelshoorns.