De eerste 31 acts voor Down The Rabbit Hole zijn bekend. Onder meer Gorillaz, Jamie xx, Idles, Disclosure, slowthai, Little Dragon, NAO en Spinvis spelen deze zomer in Nederland. Uit eigen land steken ook Balthazar en Whispering Sons de grens over.

Down The Rabbit Hole is omwille van het u welbekende virus verplaatst naar het laatste weekend van augustus. Het Nederlandse festival krijgt ook eenmalig een nieuwe locatie en meert aan in Biddinghuizen, op het festivalterrein van Lowlands.

Down The Rabbit Hole 2021 vindt plaats van 27 tot en met 29 augustus. De ticketverkoop start op 1 mei 11.00 uur via Ticketmaster. Een festivalticket voor Down The Rabbit Hole (inclusief 3 dagen festival, festivalcamping en pendelbus) kost 187,50 euro. Wie al een kaartje voor Down The Rabbit Hole 2020 beet had, kan met hetzelfde ticket ook dit jaar het festivalterrein in. Meer info op downtherabbithole.nl. (M.M.)

De voorlopige line-up: Gorillaz, Disclosure, Balthazar, Idles, Doe Maar, Jamie xx, slowthai, Whitney, Two Door Cinema Club, Little Dragon, Viagra Boys, NAO, Spinvis, Jungle By Night, Thomas Azier, Naaz, Klangstof, Donnie, Goldband, Iguana Death Cult, Gaidaa, Whispering Sons, Alfa Mist, Boy Pablo, Squid, Pongo, L'Imperatrice, Kumbia Borouka, Greentea Peng, Steam Down en Chubby & The Gang.

