Down The Rabbit Hole verplaatst omwille van de coronapandemie van begin juli naar het laatste weekend van augustus. Het Nederlandse festival krijgt eenmalig een nieuwe locatie en vindt dit jaar plaats in Biddinghuizen, op het festivalterrein van Lowlands.

Ook het Nederlandse festival Down The Rabbit Hole, dat traditioneel plaatsvindt begin juli in het vakantiedomein Groene Heuvels in Beuningen, moet wijken voor het coronavirus. Het festival verplaatst van 2 tot en met 4 juli naar 27 tot en met 29 augustus.

'Het risico op afgelasting is in juli nog te groot', zegt de organisatie. 'Daarnaast touren veel van onze favoriete artiesten niet in juli omdat een hoop andere Europese festivals ook niet doorgaan. Daarom verplaatsen we Down The Rabbit Hole naar het einde van de zomer.' Dan plannen wél veel (inter)nationale artiesten een tour, en die kunnen langskomen op Down The Rabbit Hole.

Logeren

Maar het laatste weekend van augustus valt net na Lowlands, met wie Down The Rabbit Hole heel wat materiaal en cateraars deelt. Uit praktische overwegingen, besluit Down The Rabbit Hole om het festival op het terrein van Lowlands te organiseren onder de noemer 'Rabbits in the Lowlands'. 'Down The Rabbit Hole gaat uit logeren', klinkt het op de website.

Morgen worden de eerste namen bekendgemaakt. De ticketverkoop start op 1 mei 11.00 uur via Ticketmaster. Een festivalticket voor Down The Rabbit Hole (inclusief 3 dagen festival, festivalcamping en pendelbus) kost 187,50 euro. Wie al een kaartje voor Down The Rabbit Hole 2020 beet had, kan met hetzelfde ticket ook dit jaar het festivalterrein in. Meer info op downtherabbithole.nl. (M.M.)

