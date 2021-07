Op 21 juli schotelt Focus Music Box u een double bill voor. Speciaal voor de nationale feestdag halen we een Nederlands- én Franstalige rapper naar Elsene: Luie Louis en Gutti.

Nog tot 15 september verwelkomen we elke woensdagavond een Belgische artiest aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene, op de site van See U [F]estival. Het podium wordt de ene week gecureerd door Knack Focus, de andere door ons Franstalig zusterblad Focus Vif.

Behalve op de nationale feestdag: dan slaan we de handen in elkaar voor een double bill. Gutti zal die avond voor Franse rhymes zorgen. Deze jonge Brusselaar - warm aanbevolen door Focus Vif - komt uit de platenstal van stadsgenoot en hiphopancien Isha, droomt ervan om samen te werken met Migos en spuwt op zijn jongste ep New State (2021) met veel gevoel voor ironie teksten over geld, seks, Bill Gates en ene Diego Armando uit.

Wij schuiven de Antwerpse rapper Luie Louis naar voren. In tegenstelling tot wat zijn artiestennaam doet vermoeden, is de 29-jarige Louis Wouters naar eigen zeggen níét lui. 'Ik vond die naam gewoon goed klinken', tekende hij op in dit blad. Dat mogen we voor waar aannemen: Wouters werkte al samen met Zwangere Guy en Blu Samu, bracht met de Antwerpse groep Roedel twee albums uit, jaagde er in één videoclip vijfentwintig liter ketchup door, en werkt momenteel zijn tweede plaat af. De productie van Brokelifelouis (uit in het najaar) neemt hij volledig op zich: 'Ik heb nogal veel hooi op de vork genomen (lacht). Maar mijn keyboardskills zijn wél erg verbeterd'. Dat hoort u op de nationale feestdag op Focus Music Box. Voor vorst, voor vrijheid en voor rap!

Focus Music Box Nog tot 15 september, elke woensdagavond (18u) op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De line-up wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt. De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. De concerten zijn zittend, dansen kan voorlopig nog niet. Respecteer de coronamaatregelen zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.)

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U diverse activiteiten aan: openluchtcinema, rustige dj-sets, biomarkt, zomerbar... Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

